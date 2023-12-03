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В Севастополе вышли на субботник, чтобы очистить город от последствий шторма

В Севастополе вышли на субботник, чтобы очистить город от последствий шторма

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:20 03.12.2023

Севастопольцы утром 2 декабря вышли на общегородской субботник, чтобы прибрать территории после недавнего шторма.

С инициативой о проведении субботника к губернатору обратились жители города во время прямого эфира на Севастопольском телевидении. Михаил Развожаев предложение поддержал, и для проведения мероприятия были определены 14 территорий: парк Победы, сквер Севастопольских курсантов, парк 60-летия СССР, парк на территории детского больничного комплекса, Малахов курган, Ушакова балка, 1-й Бастион на улице Макарова, сквер на улице Софьи Перовской, пляж в Андреевке, пляжи «Нахимовец» и «Звёздный берег», Сапун-гора, Камень примирения и стела Русским воинам.

Губернатор принял участие в уборке территории детской больницы на проспекте Генерала Острякова. Ураганный ветер поломал здесь много деревьев и веток, и участники субботника вместе расчистили парк возле медучреждения.

Основные последствия шторма наши сотрудники городских служб за эту неделю убрали. Поэтому остались для уборки дворовые территории и участки, которые закреплены за социальными учреждениями и требуют внимания и уборки. Например, территория у детского больничного комплекса — сегодня с коллегами большой командой вышли сюда, чтобы навести порядок. Сегодня на субботник вышло много людей: кто-то убирал общественные пространства, кто-то свои приусадебные участки, дворы. Большое спасибо всем, кто откликнулся — сегодняшнее утро ещё раз показало, как севастопольцы любят свой город, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Всего в субботнике приняли участие несколько сотен человек, они расчистили 207,5 тысяч квадратных метров территории, собрали порядка 300 кубометров мусора.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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