Высшее образование за рубежом. Канада — за и против

Большая открытость для иностранных студентов, новые возможности и динамично развивающаяся страна — все эти факторы привлекают все больше молодежи.

В настоящее время все больше абитуриентов задумываются о поступлении в иностранные учебные заведения. Одной из стран-фаворитов в этом вопросе является Канада. Большое количество университетов и студентов со всего мира позволяют взаимодействовать с культурами практически любого уголка земли.

Система образования

В Канаде насчитывается более 200 ВУЗов, в основном государственных. Там действует трехступенчатая британская система, которая означает, что после каждого семестра или учебного года студент получает диплом о достижении определенной ступени. После третьего курса присваивается степень бакалавра. Есть возможность прервать учебу после любого семестра и продолжить её в будущем.

Кроме того, используется Болонская система образования: бакалавриат (три года), затем магистратура (два года) и докторантура (четыре года). Много полезного и интересного о получении высшего образования в этой стране можно почерпнуть на сайте: https://theacademicadvisor.com.ua/country/obrazovanie-v-kanade/.

Поступление

Даты приема документов варьируются в широких пределах. Каждый университет устанавливает свои собственные сроки подачи заявок, поэтому конкретную информацию следует искать на сайте выбранного университета.

Чтобы учиться в Канаде более 6 месяцев, необходимо получить разрешение на учебу. Важно отметить, что сделать это нужно до отъезда. Провинция Квебек требует дополнительного вида на жительство, связанного с образованием.

Проживание

Для нахождения студента на территории Канады необходимо выполнить ряд формальностей и представить соответствующие документы. Понадобятся виза, паспорт, документ, подтверждающий уровень жизни, документ, подтверждающий поступление в университет и, конечно, разрешение на обучение.

Также следует оплатить сборы за обработку заявок в канадских долларах (не путать с долларами США). Цены являются переменными, стоит следить за деталями на регулярной основе.

Знание языков

Большинство университетов требуют представления результатов одного из следующих тестов:

TOEFL — тест по английскому языку как иностранному

IELTS — Международная система тестирования английского языка

TOEIC — Тест по английскому языку для международного общения

CAEL — Канадский академический английский язык

Если языком обучения является французский, знание языка подтверждается каждым студентом индивидуально.

Расходы

Помимо сборов, связанных с формальностями и пребыванием в Канаде, в большинстве университетов требуется плата за подачу заявления и дополнительные сборы за обучение. При этом зачастую стоимость обучения по сравнению с такими странами, как Англия, Новая Зеландия, Австралия и США, может быть намного ниже, но размер платы напрямую зависит от университета. Обучаясь в Канаде, есть возможность подать заявление на проживание в кампусе университетов.

Также можете найти жилье в городе, но аренда квартиры может быть более дорогой из-за мебели, платы за электричество и других коммунальных расходов.

Нельзя отрицать, что обучение в Канаде не самое дешевое мероприятие. Однако, стоит учитывать, что оно, безусловно, открывает путь к жизни в Канаде и повышает шансы получить работу в других англоязычных странах. Это может стать отличным началом новой жизни с хорошими перспективами для вчерашних школьников и незабываемым опытом самостоятельной жизни вдали от родителей.