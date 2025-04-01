Выставка детских работ «Севастопольская весна Победы» презентована в городе-Герое

В Севастополе открылась выставка художественных работ воспитанников Детской школы искусств «Севастопольская весна Победы». Экспозиция приурочена к 11-летию воссоединения Севастополя и Крыма с Россией, а также к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка расположена в холле первого этажа кадрового центра «Работа России» Севастополя и будет доступна для посещения до середины мая.

Выставка очень нравится посетителям. Люди подходили на открытии и благодарили за искренность детских работ. Это прекрасный пример того, как искусство может объединять поколения и вдохновлять на любовь к Родине, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Севастопольской детской школы искусств Марию Костевич.

В выставке представлены 25 работ юных художников в возрасте от 6 до 16 лет. Учащиеся направлений «Дизайн», «Архитектура» и «Декоративно-прикладное творчество» создали произведения, вдохновленные красотой родного города, его историей и подвигами защитников. Работы выполнены в различных техниках и пронизаны искренней любовью к Севастополю и России.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя