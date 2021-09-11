Вывод из запоя: какая помощь спасёт безмерно пьющего?

Многие сейчас поморщатся и скажут — «Что за тема? Сам пьёт, сам пусть мучается, сам пусть ищет пути спасения!» Доля логики в этом, разумеется, есть. Однако… Правда жизни такова: наш мир катится в бездонную бочку с алкоголем. Статистика… мягко говоря… не утешает: сегодня каждый третий взрослый человек, живущий в так называемых цивилизованных странах, либо сам регулярно прикладывается к бутылке, либо же имеет родственника, друга, знакомого, который перманентно «грешит» в этом плане. Разумеется, большинству из таких людей слово «запой» известно хорошо. Как и процесс, который называется «вывод из запоя». Другое дело, что каждый вкладывает в эти понятия свою… ту самую… правду жизни.

А между тем, говорят специалисты, крепко пьющих людей, которые буквально сваливаются в многодневные «алкогольные ямы», становится всё больше. И, да: эксперты уверены — такое состояние вовсе не блажь, а серьёзная проблема, не только «подкашивающая» здоровье, но и «могущая» привести к летальному исходу. Поэтому настаивают: «Человек в запое? Если он вам дорог, пытайтесь вытащить его из этой беды». Увы, но в 65% случаев из ста алкоголики самостоятельно вернуться к нормальной жизни бывают не в силах. Значит ли это, что доведётся отправлять «страждущего» в больницу? Когда совсем всё плохо, то да. Однако, вывести человека из запоя на дому также возможно — https://narkocenter116.ru/uslugi/vyvod-iz-zapoya/na-domu/, хотя и при таком раскладе без медиков обойтись не удастся, если, конечно, речь идёт о серьёзной реабилитации, а не о том, чтобы дать пьющему «передышку», привести его в порядок ради очередного похода в магазин за очередной порцией горячительного.

Вывод из запоя — что нужно знать?

При участии специалистов, а не «дедовскими» способами, вроде отпаивания огуречным рассолом? Главные принципы таковы:

Процесс вывода из запоя как «на дому», так и в стационаре базируется на дезинтоксикационной терапии. В частности, при помощи капельниц с определённым составом, который — в зависимости от потребностей пациента — подбирает врач.

В качестве поддержки и для восстановления нормальной работоспособности организма после основного этапа используются витаминные и седативные комплексы.

Чтобы… надежда на это всегда есть… избежать повторения ситуации в дальнейшем, пациентам также прописывают физическую и психологическую реабилитацию. Из современных методов воздействия самые прогрессивные — гипнотерапия, майнд-машина, электросон.

Нередко проводят и дополнительную медикаментозную терапию:

С учетом показаний, противопоказаний и сопутствующих заболеваний. Лечение направлено на восстановление нервной системы, нормализацию сна, аппетита, адаптации организма к функционированию без алкоголя и наркотиков, на снятие патологического влечения, — поясняют специалисты Наркологической клиники «ИБИС».

Сложная схема? Возможно. Однако именно такой подход помогает разрешить проблему максимально эффективно. Меры, которые предпринимаются без участия медиков, как правило, сколько-нибудь хороших результатов не дают.

Вывод из запоя — сложно, но можно?

Как быстро можно вывести человека из запоя, если подойти к вопросу серьёзно? Врачи говорят, что эти сроки напрямую зависят от того:

насколько долго длится запой;

как часто человек «уходит» в такие «ямы»;

от состояния здоровья пациента, а также от его пола и возраста;

от квалификации медиков, осуществляющих процедуру;

используемых медикаментов.

И ещё один важный момент, который стоит учесть как тем, кого можно причислить к «товарищам запойным», так и их родственникам, друзьям и близким: помочь можно только тому, кто хочет этого. В противном случае — держите всегда под рукой телефон врачей, специализирующихся на выводе из запоев. Иначе — очередная пьянка может рано или поздно привести к трагедии.