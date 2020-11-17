Вызывайте Айболита! Пять признаков, которые должны насторожить хозяина собаки

Собаки не могут сказать словами, что их беспокоит, и показать, где болит. Больше того, повинуясь древнему инстинкту выживания, многие из них не показывают боль и слабость. Поэтому задача владельца – внимательно наблюдать за своим питомцем и обращать внимание на изменения в его поведении.

Многие собаки могут стоически терпеть боль, не показывая вам, что им плохо. Владельцы должны регулярно проводить осмотр, который поможет вовремя выявить отклонения. Возьмите за правило обращать внимание на поведение собаки и периодически осматривать ее от кончика носа до хвоста, подмечая любые изменения. И если вас что-то смутило, то лучше всего обратиться за консультацией к ветеринарному врачу, – говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Пять признаков, которые должны насторожить хозяина

Изменение пищевого поведения

Понаблюдайте за аппетитом вашей собаки. Не пьет ли она больше обычного? А может быть, у неё пропал аппетит, и она отказывается от еды и воды? Изменение аппетита может указывать на наличие заболеваний. Быстрый набор или потеря веса – это сигнал, означающий, что вам необходимо посетить ветеринара.

Также посмотрите, не поедает ли ваш питомец землю, траву, камни, деревянные палки и другие несъедобные предметы. Такое поведение может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Сниженная активность

Необходимо обратиться к специалисту за консультацией, если вы заметили, что ваша собака утратила присущую ей активность: она много спит, малоподвижна, угнетена и безрадостна, при встрече с хозяином не проявляет реакцию или реагирует сдержанно, на призыв к прогулке и игре откликается очень вяло. Походка при этом может быть затруднена, голова опущена.

Ухудшение состояния кожи и шерсти

У здоровой собаки шерсть растет равномерно, она гладкая и блестящая, нет чрезмерной линьки. Но если шерсть выглядит взъерошенной, местами образовались клочки, кожа покрыта перхотью и наблюдается постоянная линька – это должно насторожить хозяина. Это может указывать на заболевания кожи, недостаток витаминов, неправильное питание, аллергические реакции, а также на проблемы с пищеварительной и эндокринной системами.

Изменение дыхания

Иногда изменение дыхания может быть единственным симптомом, свидетельствующим о боли у собаки. Если болевые ощущения очень сильные, то собака даже может задерживать дыхание, пережидая приступ. Собака может неровно дышать, у неё появляется одышка или слышен хрип и свист.

Проблемы с дыханием должны особенно насторожить, если у питомца не было никакой физической нагрузки. Причиной может быть инородное тело, заболевания сердца или верхних дыхательных путей.

Необычное поведение

Если вы заметили, что собака стала очень беспокойной: она огрызается или рычит, когда вы пытаетесь погладить её, или прячется в темном месте, или дергает головой, вытягивая шею, – это может быть признаком травмы головы или неврологических заболеваний. Если собака трется мордой о мебель в доме, чешет глаза и уши, стоит осмотреть органы слуха и зрения, а также проверить ротовую полость на наличие заболеваний зубов. При болях в позвоночнике и суставах собака может отказываться спускаться по лестнице и перешагивать через препятствия, а скованные движения не позволят ей наслаждаться прогулкой.

Если вы наблюдаете хотя бы один из перечисленных симптомов, это повод, чтобы незамедлительно связаться с врачом. Только ветеринарный врач может оперативно и достоверно оценить ситуацию и назначить лечение, если оно потребуется. Не стоит заниматься самолечением или считать замеченные отклонения случайностью. Внимательно относитесь к любым изменениям в поведении собаки и своевременно обращайтесь за ветеринарной помощью.

СПРАВКА: Российская кинологическая федерация – одно из крупнейших в России общественных объединений, представляющее интересы 7 миллионов владельцев собак по всей стране, 4 млн из которых активно вовлечены в научную, племенную или дрессировочную работу. В племенной книге РКФ зарегистрировано порядка 5,5 миллионов собак и 1,5 тысячи кинологических клубов, более 22 тысяч питомников из всех регионов страны. РКФ является единственным представителем России в Международной кинологической федерации (FCI), объединяющей более 90 стран мира.

Основная цель деятельности РКФ – развитие отечественной и мировой кинологии, популяризация и культивирование ответственного отношения к собакам, а также создание научной и нормативной базы для селекционной работы в сфере племенного собаководства. РКФ является оригинатором и держателем стандартов всех отечественных пород, ведет электронную базу племенных собак более чем 300 пород.

Ежегодно под эгидой РКФ в России проходит свыше десяти тысяч мероприятий. Активно ведется и развивается образовательная деятельность: при РКФ более 25 лет существует школа юного хендлера, создан и вскоре начнет работу образовательный центр РКФ для самой разной аудитории.