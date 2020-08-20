Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:26 20.08.2020

Сегодня утром в Каче произошел пожар (об этом ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Резкому распространению огня предшествовал сильный хлопок (предварительно, произошел взрыв газа). Происшествие случилось в квартире дома, расположенной на 5 этаже, в которой проживал одинокий 41-летний мужчина, злоупотреблявший алкоголем. В результате ЧП мужчина скончался. Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека ( ч.2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура Севастополя проводит проверку деятельности управляющей компании и ресурсоснабжающей организации.

Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

В МЧС уточнили: погиб один человек, других пострадавших нет. Проведена эвакуация жильцов из здания – всего 46 человек, в том числе 12 детей.

Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

Проникнув в охваченное огнём помещение, спасатели определили площадь пожара: 60 квадратных метров. На тушение подали 2 ствола «Б». Работало три газодымозащитных звена. Из квартиры было вынесено два баллона с пропаном, целостность которых не нарушена, – рассказал начальник Главного управления МЧС России по городу Севастополю Дмитрий Козлов.

Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

Полностью пожар ликвидировали в 9:40. Всего в ликвидации последствий происшествия было задействовано от севастопольской территориальной подсистемы РСЧС 88 человек и 31 единица техники. От МЧС России – 43 человека и 11 единиц техники.

Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

Пока вопросы, что делали газовые баллоны в квартире (дом газифицирован), и что именно взорвалось. Квартира погибшего выгорела полностью. Еще нескольким квартирам требуется ремонт, в доме выбило окна. С ремонтом качинцам пообещали помочь в правительстве города.

Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

Михаил Владимирович (Развожаев, врио губернатора Севастополя – ред.) осмотрел дом, дал поручение помочь жильцам, чьи квартиры были залиты водой во время тушения пожара, провести ремонт. Мы уже проверили кровлю. Конструкции здания не пострадали. Жители от переселения во временное жилье отказались. Кроме того, поручено вывезти мусор, навести порядок в доме и квартире, в которой произошел пожар, — рассказал вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

Приводить дом в порядок будут специалисты управляющей компании и Фонда капитального ремонта. С подачей газа еще нужно разбираться, а электричество к вечеру в дом пообещали подать.

Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю.

Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.