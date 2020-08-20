Взрыв и пожар в Каче. Послесловие

Сегодня утром в Каче произошел пожар (об этом ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Резкому распространению огня предшествовал сильный хлопок (предварительно, произошел взрыв газа). Происшествие случилось в квартире дома, расположенной на 5 этаже, в которой проживал одинокий 41-летний мужчина, злоупотреблявший алкоголем. В результате ЧП мужчина скончался. Следком возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека ( ч.2 ст. 238 УК РФ). Прокуратура Севастополя проводит проверку деятельности управляющей компании и ресурсоснабжающей организации.

В МЧС уточнили: погиб один человек, других пострадавших нет. Проведена эвакуация жильцов из здания – всего 46 человек, в том числе 12 детей.

Проникнув в охваченное огнём помещение, спасатели определили площадь пожара: 60 квадратных метров. На тушение подали 2 ствола «Б». Работало три газодымозащитных звена. Из квартиры было вынесено два баллона с пропаном, целостность которых не нарушена, – рассказал начальник Главного управления МЧС России по городу Севастополю Дмитрий Козлов.

Полностью пожар ликвидировали в 9:40. Всего в ликвидации последствий происшествия было задействовано от севастопольской территориальной подсистемы РСЧС 88 человек и 31 единица техники. От МЧС России – 43 человека и 11 единиц техники.

Пока вопросы, что делали газовые баллоны в квартире (дом газифицирован), и что именно взорвалось. Квартира погибшего выгорела полностью. Еще нескольким квартирам требуется ремонт, в доме выбило окна. С ремонтом качинцам пообещали помочь в правительстве города.

Михаил Владимирович (Развожаев, врио губернатора Севастополя – ред.) осмотрел дом, дал поручение помочь жильцам, чьи квартиры были залиты водой во время тушения пожара, провести ремонт. Мы уже проверили кровлю. Конструкции здания не пострадали. Жители от переселения во временное жилье отказались. Кроме того, поручено вывезти мусор, навести порядок в доме и квартире, в которой произошел пожар, — рассказал вице-губернатора Севастополя Владимир Базаров.

Приводить дом в порядок будут специалисты управляющей компании и Фонда капитального ремонта. С подачей газа еще нужно разбираться, а электричество к вечеру в дом пообещали подать.

Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю.