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«Я решил, что буду помогать украинским спецслужбам». Арестованный в Симферополе шпион дает показания

«Я решил, что буду помогать украинским спецслужбам». Арестованный в Симферополе шпион дает показания

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:33 28.02.2024

Сегодня мы уже сообщали об аресте в Симферополе агента украинских спецслужб за сбор данных о Росгвардии в зоне СВО.

Арестованный дает показания. На допросах он, в частности, признался, что скидывал представителю украинского ГУР минобороны информацию о местонахождении российского штаба и размещении военной техники и военнослужащих в Мелитополе.

Вербовка агента прошла «легко и просто». «Желания и возможности» совпали.

Приходит звонок на мой телефон со скрытого номера. Мне звонивший не представился, сказал просто — я с Украины, пожалуйста, помоги, можешь поделиться какими новостями, которые знаешь. Давай перейдем в Telegram… и дальше уже будем с вами сотрудничать, — рассказал арестованный на видео Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дальше он рассказал, что звонивший настаивал на общении на украинском языке.

Будем говорить на украинском языке, так как, сами понимаете, у нас на Украине шло такое выражение, что украинский язык — это и твое оружие, и твоя защита. То есть, если ты знаешь украинский язык, то это поможет тебе общаться со спецслужбами, — поведал арестованный.

Кроме того, мужчина добавил, что в ходе общения прекрасно понял, что имеет дело с работающим на Главное управление разведки минобороны Украины.

Он меня попросил скидывать все новости, рассказать, где находится российский штаб. Я ему все это скинул. Я решил, что буду помогать украинским спецслужбам, — добавил он.

По военным он просил именно сливать только актуальные новости. Я сказал, что тогда я новости буду проверять и отправлять. Потом внезапно мне попалась информация по поводу того, что в Мелитополе в нескольких местах расположена военная техника и расквартированы российские военные. Я ему все это отправил, — признал агент.

Ну а дальше… судьба всех «использованных» шпионов печальна. Следственный отдел УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении агента украинских спецслужб возбудил уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

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