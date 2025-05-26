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Ялтинские пляжи проверяют на готовность к купальному сезону
фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялтинские пляжи проверяют на готовность к купальному сезону

Опубликовал: КрымPRESS в Пляжи Крыма 15:26 26.05.2025

Глава администрации Ялты Янина Павленко, а также заместители объезжают всю территорию Большой Ялты – мониторят пляжи, общаются с подрядчиками, которые завершают ремонтные работы, с предпринимателями.

На каждом пляже есть множество мелких замечаний – пользователям территорий надо активизироваться, — отмечает Янина Павленко.

В Мисхоре красиво сделан променад, но есть недостатки, на которые указала глава администрации — перепады плоскостей.  Так как стоит задача сделать пляжи доступные для людей с ограниченными возможностями, подрядчик пообещал исправить ситуацию в ближайшее время. Также на пляже стоит здание, имеющее признаки аварийного, которое нужно оградить, чтобы ограничить туда доступ людей.

Напоминаю всем предпринимателям, что даже на арендованных земельных участках внешний вид НТО должен быть согласован с Департаментом архитектуры. Каждый не может городить все, что хочет – существует единый архетип. Работу продолжаем. И, конечно, ждём сезон, — обращается Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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