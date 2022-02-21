Ялту «прошерстили» депутаты Госсовета Крыма. Какие выводы сделали из увиденного и услышанного

На прошлой неделе в Ялту «высадился десант» депутатов Госсовета Крыма. Парламентарии накануне «большого разбора полетов» проблем курортной столицы пообщались с ялтинцами, вникли в суть проблем и претензий горожан, подготовили свои рекомендации. Предварительные выводы уже сделаны.

Председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Анна Рубель:

В городе катастрофически не хватает врачей, ялтинцы жалуются, что приходится слишком долго ждать приема у доктора. К сожалению, сегодня южная столица Крыма показывает не самый высокий уровень доступности медицинских услуг… В Ялте есть специфические жилые дома, которые в народе называют «дома-корабли». Эти здания спроектированы таким образом, что вход в квартиру осуществляется с улицы, с так называемой «палубы», к которой отдельно пристраивались лестничные пролеты. И сегодня, спустя много десятков лет, лестничные пролеты стали отходить от основного здания, и в случае их разрушения люди не смогут попасть к себе в квартиру. Это серьезная проблема, которую муниципалитету своими силами не решить, поэтому, думаю, что по итогам посещения Ялты депутатами и членами правительства на уровне Совета министров будет проработана специальная комплексная программа по ремонту и восстановлению таких домов.

Председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня:

Многие жаловались на отсутствие уборки в подъездах. После изучения документов выяснилось, что не у всех эта услуга включена в перечень работ обслуживающих организаций. В связи с этим администрации, местным жителям и представителям управляющих компаний предложено провести собрания, утвердить новый перечень услуг для жильцов многоквартирных домов и заново рассмотреть тариф.

Заместитель главы Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Валерий Коваленко:

На сегодняшний день основные проблемные вопросы в городе касаются ремонта кровель, фасадов, благоустройства дворовых территорий, установки остановочных павильонов и светофоров. Несмотря на то, что работа для решения озвученных проблем ведется, пришло время систематизировать всю собранную информацию в муниципалитете, создав интерактивную карту для отображения реального состояния территорий в регионе.

Заместитель Председателя Госсовета Республики Крым Владимир Бобков:

Подавляющее большинство озвученных вопросов накопились в том числе благодаря очень специфической политике в украинский период с разрешительными документами на проведение ремонта. Жильцы задают справедливый вопрос по срокам проведения ремонта, но ответить однозначно сложно, ведь из-за надстроенных к зданию мансард и различных навесов невозможно согласовать проектную документацию на ремонт, к примеру, кровли, не демонтируя данные конструкции… Ялта — это не только жемчужина Крыма, но и жемчужина Российской Федерации, это — наша русская Ривьера, поэтому и подход к этому региону нужно выработать особый.

Заместитель Председателя Госсовета Республики Крым Эдип Гафаров:

В числе проблемных вопросов, названных ялтинцами — ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов, строительство парковок и жалобы на ненадлежащее качество предоставляемых населению коммунальных услуг.

Председатель Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова:

Часть жалоб ялтинцев касалась отсутствия подачи тепла в квартиры и некачественных теплоносителей, в целом, работа «Крымтеплокоммунэнерго» в центральной части южной столицы Крыма неудовлетворительная. По этому вопросу люди неоднократно обращались в адрес ресурсоснабжающего предприятия, однако проблемы до сих пор не решены. Местные жители пожаловались и на очень низкое напряжение в сети, из-за чего у них в квартирах выходит из строя техника и часто отключается электроэнергия. Это все типичные проблемы старого центра города.

Глава Комитета по образованию, науке, молодёжной политике и патриотическому воспитанию Александр Шувалов:

Дома старые, 50-х годов постройки. Понятно, что за это время износился не только фундамент, утратив свою исходную несущую способность, но и кровли, которые в том числе были сильно повреждены штормовыми ветрами вследствие непогоды в Ялте. Кроме того, в аварийном состоянии находятся многие балконы, создавая угрозу жизни и здоровью людей.

Глава Комитета по аграрной политике и развитию сельских территорий Юрий Мигаль:

Есть претензии к деятельности управляющих компаний. Как утверждают местные жители, зачастую тарифы не соответствуют тем услугам, которые эти компании оказывают населению.

Председатель Комитета по туризму, курортам и спорту Оксана Сергиенко:

Улицы Ялты так расположены, что к одному дому можно пройти разными маршрутами, и везде необходимо освещение… Здания построены еще в конце XIX века, поэтому давно назрела необходимость, как минимум, замены кровли, ливнестоков и так далее. Управляющей компании, которая собирает с жильцов установленный и согласованный с ними тариф, такой объем работы не под силу. Нужна комплексная программа по решению всех озвученных проблем.

Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Иван Манучаров:

Любой ремонт или реставрация таких домов подразумевает под собой очень большой объем как нормативной, так и технической работы, занимая вдобавок немало времени. Таким образом, бывает весьма затруднительно устранить проблемы, нуждающиеся в оперативном решении, например, отремонтировать кровлю, которая течет. Все это вызывает социальное напряжение и непонимание среди людей, которые живут в таких домах.

Предложения депутатов крымского парламента уже сведены в единый пакет предложений, суть которого – курортной столице Крыма нужна отдельная программа, в ней будут расписаны все проблемы, пути, сроки и источники финансирования их решения.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!