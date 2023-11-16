Ярмарки на ЮБК — когда и где

Ярмарки на ЮБК расписаны на несколько дней.
В пятницу, 17 ноября:
- Ялта – ул. Ореховая, 32А, ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2, Свердлова, 69 и Кривошты, 2
- Массандра – ул. Стахановская, 17
- Гурзуф – ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
- Отрадное – ул. Отрадная, 3
В субботу, 18 ноября:
- Ялта – ул. Дмитрия Ульянова, ул. Найденова, 16/2
- Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
- Массандра – ул. Стахановская, 17, ул. Южнобережное шоссе, 11 и ул. Винодела Егорова, 22
- Гурзуф – ул. Артековская, 12, ул. 60 лет СССР, 18 и Подвойского, 25
- Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
- Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
- Отрадное – ул. Отрадная, 3
- Береговое – ул. Кипарисная, 39
В воскресенье, 19 ноября:
- Ялта – ул. Дмитрия Ульянова, ул. Найденова, 16/2
- Краснокаменка – ул. Центральная, пятачок (конечная остановки маршрута №2)
- Гурзуф – ул. Соловьева, 5, ул. Артековская, 12 и ул. 60 лет СССР, 18
- Симеиз – ул. Советская, 46
- Массандра – ул. Стахановская, 17 и ул. Южнобережное шоссе, 11
- Гаспра – ул. Н. Тамарлы, 6/24
- Даниловка – ул. Лесная, 7
В понедельник, 20 ноября
- Ялта – ул. Блюхера, 40
Во вторник, 21 ноября:
- Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Грибоедова, 2 и ул. Свердлова, 69
- Кореиз – ул. Севастопольское шоссе, 27
В среду, 22 ноября:
- Ялта – ул. Суворовская, 15, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Кривошты, 2 и ул. Найденова, 16/2
- Форос – ул. Космонавтов, 3 (центральный сквер)
- Гурзуф – ул. Артековская, 12
- Массандра – ул. Южнобережное шоссе, 11
- Виноградное – ул. Южнобережное шоссе, 44
- Береговое – ул. Кипарисная, 39
Режим работы: с 07:00 до 16:00
источник: пресс-служба администрации Ялты
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С тегами: ярмарки в Крыму