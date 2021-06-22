Правда жизни такова: не всегда вторичные попытки «совершить чудо» на основе прогремевшего на весь мир шедевра в какой-либо сфере жизнедеятельности человека увенчиваются успехом. Будь-то сиквелы в кинематографе, ремиксы песен или же модные проекты. Но! В ряду последних со статусом «wow-эффект достигнут» однозначно есть одно «продолжение истории», которое заставило говорить о себе всех и каждого, едва ли не вступив в этом плане в соперничество с оригиналом. Модель Yeezy Boost 350 v2 — второе поколение легендарных кроссовок Adidas — «родившись» в уме всё того же гениального Канье Уэста, если не затмила изначальную версию «бустов», то стала очередным шедевром в семействе спортивной обуви точно.

Факт также и в том, что после появления этой модели армия поклонников кроссовок Yeezy Boost увеличилась в разы и продолжает расти. В России в том числе. Тут, кстати, не можем не предупредить: у такой популярности есть один «минус» — «бусты» второго поколения подделывают не менее активно, чем первого. Совет здесь: хотите стать владельцем Adidas-original — сделайте всё, чтобы купить Yeezy Boost 350 v2 на сайте поставщика. Только так сможете быть уверенными, что будете в результате владеть тем самым шедевром прямиком от Канье Уэста.



Yeezy Boost 350 v2 — в чём суть?

А заполучить в свой гардероб эти кроссовки действительно стоит. Почему? Четыре веских причин и ваше желание надеть Yeezy Boost 350 v2 окрепнет окончательно:

ПЕРВАЯ. «Характер» второго поколения «бустов» стал гибче. В прямом смысле слова — дизайнеры отказались от каркаса как такового, заменив его тянущимся материалом. Выиграли от этого? Разумеется:

система вентиляции стала совершеннее;

кроссовки «садятся» на ногу плотнее, за счёт чего увеличилась степень фиксации стопы;

кроссовки «потеряли в весе». К слову, этот факт буквально подкупил тех, кому важно, чтобы обувь была лёгкой.

ВТОРАЯ. Дизайн Yeezy Boost 350 v2 более лаконичный, чем дизайн модели «прородительницы» — создатели отказались от некоторых нашивок с логотипом бренда. И эти новшества, говорят эксперты, оценили те, кому в кроссовках важен не столько внешний лоск и статусность, сколько максимальная функциональность.

По поводу функциональности стоит отметить такой момент: с системой амортизации авторы модели решили не экспериментировать, оставив её с точки зрения «техники» прежней. Тот вариант, когда совершенство в доработке не нуждается, но «изюминку» таки добавили — оснастили «кроссы» полупрозрачной резиной, придав образу Yeezy Boost 350 v2 большей лёгкости.

ТРЕТЬЯ. И она также касается функционала кроссовок. Авторы модели усилили степень сцепления подошвы «бустов» с разными поверхностями. Как результат, утверждают практики, Yeezy Boost 350 v2 — идеальный выбор в тех случаях, когда нужна обувь для использования при разных нагрузках. Для бега на улице, по дорожкам стадиона, для занятий в зале и т.д.

ЧЕТВЁРТАЯ. Дизайнеры решили, что Adidas не хватает красок и разнообразили палитру Yeezy Boost 350 v2 весьма необычными для бренда цветами.

Yeezy Boost 350 v2 — для миллионов и для каждого

Кроссовки Yeezy Boost 350 v2 во всём мире продаются миллионными «тиражами». И тут надо признать: эта модель линейки Adidas получилась, пожалуй, более демократичной, чем предыдущая. Авторы минимизировали её «спортивность» с точки зрения внешнего вида (но не сути! Конструкция под спорт «заточена» идеально), что значительно расширило круг покупателей кроссовок.

Yeezy Boost 350 v2 выбирает сегодня каждый третий из тех, кто ценит комфорт. В спорте ли, или же в быту — ведь эти кроссовки, с лёгкой руки их создателя Канье Уэста, можно «вписать» в любой образ. Будь-то одежда на каждый день, или стилистическое решение по случаю какого-либо торжественного события.