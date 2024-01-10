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Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 21:14 10.01.2024

В МДЦ «Артек» уже несколько лет реализуется дополнительная общеразвивающая профильная программа «Парусная школа», где юные моряки осваивают морское дело и учатся управлять одиночными и командными яхтами. Участники 15-й артековской смены из профильных отрядов оттачивают навыки, развивают выносливость и характер на фоне живописной акватории Черного моря.

Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

Занятия в парусной школе проводятся для ребят с разным уровнем подготовки: для тех, кто только в «Артеке» впервые встал под парус, и для тех, кто уже не может представить свою жизнь без романтики и выхода в море под парусом.

Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

Для профессионалов поездка в «Артек» – это возможность совершенствовать имеющиеся навыки и поделиться опытом с другими юными яхтсменами. Для новичков – возможность попробовать себя в таком красивом виде спорта и, возможно, приобрести новую мечту.

Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

На занятиях артековцы узнают, как «ловить ветер», удерживаться на плаву, как работать в команде. И для этого в «Артека» есть 20 одиночных яхт класса «Оптимист», а также лодки «Ракета» и «Снайп», рассчитанные на команду из нескольких человек. Во время теоретических занятий артековцы узнают, как не перевернуть яхту, типичные ошибки яхтсменов, изучают законы физики, благодаря которым им удастся успешно подчинить себе морскую стихию.

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Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

Например, на профильных занятиях ребята из детского лагеря «Морской» усердно трудятся над улучшением своих навыков, уже освоили два новых этапа морской программы: флажную семафорную азбуку, технику бухтовки каната.

Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

Продолжают усердное погружение в профиль и юные моряки детского лагеря «Хрустальный»: изучили технику вязания морских узлов на руках и опоре, а затем приступили к отработке пройденного материала.

Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

А вот артековцы из «Речного» уже совершили тренировочный выход в море на исторической копии ботика Петра Первого «Святой Николай», а также двухмачтовой гафельной парусно-моторной шхуне «Святая Татьяна».

Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

Ребята, конечно, не все станут в будущем профессиональными парусниками, но главное то, что они учатся управлять ситуацией, развивают силу воли, лидерские качества и становятся более уверенными в своих силах, — говорит координатор программы Игорь Кондаков.

Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

Уже почти две тысячи ребят со всей страны смогли почувствовать себя настоящими яхтсменами в «Артеке». По окончании смены все ребята, успешно прошедшие финальные испытания, становятся профессионалами парусного спорта, им вручаются сертификаты рулевого.

Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».

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