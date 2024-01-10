Юные моряки 15-й артековской смены учатся управлять собой и волной

В МДЦ «Артек» уже несколько лет реализуется дополнительная общеразвивающая профильная программа «Парусная школа», где юные моряки осваивают морское дело и учатся управлять одиночными и командными яхтами. Участники 15-й артековской смены из профильных отрядов оттачивают навыки, развивают выносливость и характер на фоне живописной акватории Черного моря.

Занятия в парусной школе проводятся для ребят с разным уровнем подготовки: для тех, кто только в «Артеке» впервые встал под парус, и для тех, кто уже не может представить свою жизнь без романтики и выхода в море под парусом.

Для профессионалов поездка в «Артек» – это возможность совершенствовать имеющиеся навыки и поделиться опытом с другими юными яхтсменами. Для новичков – возможность попробовать себя в таком красивом виде спорта и, возможно, приобрести новую мечту.

На занятиях артековцы узнают, как «ловить ветер», удерживаться на плаву, как работать в команде. И для этого в «Артека» есть 20 одиночных яхт класса «Оптимист», а также лодки «Ракета» и «Снайп», рассчитанные на команду из нескольких человек. Во время теоретических занятий артековцы узнают, как не перевернуть яхту, типичные ошибки яхтсменов, изучают законы физики, благодаря которым им удастся успешно подчинить себе морскую стихию.

Например, на профильных занятиях ребята из детского лагеря «Морской» усердно трудятся над улучшением своих навыков, уже освоили два новых этапа морской программы: флажную семафорную азбуку, технику бухтовки каната.

Продолжают усердное погружение в профиль и юные моряки детского лагеря «Хрустальный»: изучили технику вязания морских узлов на руках и опоре, а затем приступили к отработке пройденного материала.

А вот артековцы из «Речного» уже совершили тренировочный выход в море на исторической копии ботика Петра Первого «Святой Николай», а также двухмачтовой гафельной парусно-моторной шхуне «Святая Татьяна».

Ребята, конечно, не все станут в будущем профессиональными парусниками, но главное то, что они учатся управлять ситуацией, развивают силу воли, лидерские качества и становятся более уверенными в своих силах, — говорит координатор программы Игорь Кондаков.

Уже почти две тысячи ребят со всей страны смогли почувствовать себя настоящими яхтсменами в «Артеке». По окончании смены все ребята, успешно прошедшие финальные испытания, становятся профессионалами парусного спорта, им вручаются сертификаты рулевого.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».