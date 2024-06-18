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Юрий Гоцанюк проверил ямочный ремонт в Симферополе

Юрий Гоцанюк проверил ямочный ремонт в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 21:06 18.06.2024

До 1 августа текущего года ремонт дорог будет завершен.

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк проверил работу дорожной службы ГУП РК «Крымавтодор», которая производит в рамках содержания дорог ямочный ремонт во всех муниципальных образованиях, в том числе в Симферополе.

Юрий Гоцанюк проверил ямочный ремонт в Симферополе

В данное время в городе Симферополе ведутся работы по переулку Клиническому и на улице Федотова. Всего по городу Симферополю на 17 июня выполнен ремонт по 49 улицам, протяжённостью 45 км. До 1 августа текущего года будет завершен ремонт по 118 улицам, протяжённостью 60 км, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Юрий Гоцанюк проверил ямочный ремонт в Симферополе

По словам главы республиканского Совмина, продолжается работа ремонтов тротуаров и в Евпатории.

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Юрий Гоцанюк проверил ямочный ремонт в Симферополе

Срок завершения работ до 25 июня. Ранее работы были запланированы до 20 июня, но в связи с погодными условиями сроки перенесены на пять дней, — отметил Юрий Гоцанюк.

Юрий Гоцанюк проверил ямочный ремонт в Симферополе

Фото: страница ВКонтакте Ю.Гоцанюка.

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