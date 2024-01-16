За 10 лет объем господдержки на развитие крымской отрасли виноградарства вырос в 11 раз

Алиме Зарединова также напомнила о том, что в Крыму с 2014 по 2023 годы реализовано несколько крупнейших инвестпроектов в этой отрасли. К примеру, ООО «Инвест-алко» с 2016 года реализует проект по развитию и закладке виноградников, садов и плодовых насаждений, выращиванию плодово-овощной продукции и свежих фруктов и ООО «Рустика» с 2019 реализует проект по организации современного сельхозпроизводства технического винограда. ООО «Наш Крым» реализовывает проект по развитию виноградарства Республики Крым, ООО «Завод марочных вин Коктебель» реализовывает проект по развитию виноделия. Такие инвестпроекты, в том числе, помогают не только развивать это направление и закладывать новые виноградники. Благодаря их реализации в республике появляются новые рабочие места. Также первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым напомнила о том, что винодельческую продукцию в республике производят 30 предприятий, 26 из них имеют собственную сырьевую базу.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК