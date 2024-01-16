За 10 лет объем господдержки на развитие крымской отрасли виноградарства вырос в 11 раз

За 10 лет объем господдержки на развитие отрасли виноградарства республики вырос в 11 раз, с 78,3 миллионов в 2014 году до больше, чем 870 миллионов в 2023 году.
За этот период благодаря госсубсидиям было заложено больше 9 тысяч гектаров молодых виноградников. Ежегодно с 2014 года по 2023 год виноградари наращивали закладку молодых виноградников, так, если в 2014 году закладка молодых виноградников составила 250 гектаров, то в 2023 году виноградари заложили площадь больше 2 тысяч гектаров, — цитирует пресс-служба первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединову.
Алиме Зарединова также напомнила о том, что в Крыму с 2014 по 2023 годы реализовано несколько крупнейших инвестпроектов в этой отрасли. К примеру, ООО «Инвест-алко» с 2016 года реализует проект по развитию и закладке виноградников, садов и плодовых насаждений, выращиванию плодово-овощной продукции и свежих фруктов и ООО «Рустика» с 2019 реализует проект по организации современного сельхозпроизводства технического винограда. ООО «Наш Крым» реализовывает проект по развитию виноградарства Республики Крым, ООО «Завод марочных вин Коктебель» реализовывает проект по развитию виноделия. Такие инвестпроекты, в том числе, помогают не только развивать это направление и закладывать новые виноградники. Благодаря их реализации в республике появляются новые рабочие места. Также первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым напомнила о том, что винодельческую продукцию в республике производят 30 предприятий, 26 из них имеют собственную сырьевую базу.
По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК
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С тегами: сельское хозяйство крыма