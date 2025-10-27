Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | За 9 месяцев 2025 года Крымская таможня зарегистрировала 16 сообщений о преступлениях
Новости Республики
За 9 месяцев 2025 года Крымская таможня зарегистрировала 16 сообщений о преступлениях
фото: пресс-служба Крымской таможни

За 9 месяцев 2025 года Крымская таможня зарегистрировала 16 сообщений о преступлениях

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:48 27.10.2025

По материалам оперативно-розыскных подразделений возбуждено 9 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 350 граммов сильнодействующих веществ.

Три уголовных дела возбуждены по ч. 1 ст. 194 УК РФ по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере (нарушение таможенных правил при использовании транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах). Общая сумма уклонения от уплаты таможенных платежей с пенями составила более 8,4 млн рублей. Возбуждено одно уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ, посредством международных почтовых отправлений и международной  доставки грузов, — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности заместителя начальника Крымской таможни Сергея Медянкина. 

За 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 622 дела об административных правонарушениях, что на 69% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Узнайте больше:  День памяти крымских партизан и подпольщиков: в Ялте официально презентовали уникальную книгу

Исполнено 5 постановлений об обращении в федеральную собственность имущества общей стоимостью 1,5 млн рублей. На нужды СВО передано одно конфискованное транспортное средство.

источник: пресс-служба Крымской таможни

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x