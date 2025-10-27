За 9 месяцев 2025 года Крымская таможня зарегистрировала 16 сообщений о преступлениях

По материалам оперативно-розыскных подразделений возбуждено 9 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 350 граммов сильнодействующих веществ.

Три уголовных дела возбуждены по ч. 1 ст. 194 УК РФ по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей в крупном размере (нарушение таможенных правил при использовании транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах). Общая сумма уклонения от уплаты таможенных платежей с пенями составила более 8,4 млн рублей. Возбуждено одно уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующих веществ, посредством международных почтовых отправлений и международной доставки грузов, — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности заместителя начальника Крымской таможни Сергея Медянкина.

За 9 месяцев 2025 года зарегистрировано 622 дела об административных правонарушениях, что на 69% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Исполнено 5 постановлений об обращении в федеральную собственность имущества общей стоимостью 1,5 млн рублей. На нужды СВО передано одно конфискованное транспортное средство.

источник: пресс-служба Крымской таможни

