За благоустройство Севастополя проголосовали уже более 13 тысяч севастопольцев

С 26 апреля по 30 мая в Севастополе, как и по всей России, проводится онлайн-голосование по выбору общественных пространств, благоустройство которых проведут в 2022 году. Сделать выбор можно на сайте 92.gorodsreda.ru. Голосование проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В голосовании принимают участие объекты в десяти муниципальных образованиях города, в том числе отдаленных.

На сегодняшний день в голосовании приняло участие более 13 тысяч человек, из них 11 900 человек – по городским территориям: Нахимовский, Гагаринский, Ленинский, Балаклавский районы и 1 153 – по сельским территориям: Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Орлиновского, Терновского муниципальных округов, а также города Инкерман, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства Николая Аралина.

Для того, чтобы оставить свой голос, необходимо авторизоваться на платформе 92.gorodsreda.ru с помощью номера телефона или учетной записи на портале госуслуг. Кроме того, проголосовать можно в общественных местах города, где работают волонтеры.

Благодаря такому голосованию каждый житель города старше 14 лет может принять участие в составлении плана по благоустройству общественных пространств. Каждый голос может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь – для этого достаточно всего несколько кликов. Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом. Поэтому призываем всех жителей не оставаться равнодушными и принять участие в голосовании, – говорит Николай Аралин.

Напомним, в прошлом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Севастополе было благоустроено пять общественных пространств. Все эти проекты также были выбраны жителями города в рамках общегородского голосования.

В 2021 году в рамках нацпроекта уже начались работы по благоустройству шести общественных пространств, которые набрали больше всего голосов жителей Севастополя в 2020-м.