За четыре года на развитие "Артека" выделят более 71 млрд рублей
фото: © Соцсети главы РК Сергея Аксенова

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:31 09.02.2026

На развитие международного детского центра «Артек» в ближайшие четыре года выделят более 70 млрд рублей. Средства направят в рамках программы развития на 2026-2030 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

По поручению президента страны правительство разработало программу развития Международного детского центра «Артек» на 2026–2030 годы.

Общая потребность в финансировании реализации мероприятий программы развития на 2026-2030 годы составляет 71 760,2 миллиона рублей, — приводит данные РИА Новости, ссылаясь на официальные документы.

Реализация программы позволит укрепить позиции «Артека» как ведущего детского центра в области образования и воспитания, сохраняющего лучшие традиции и внедряющего инновационные подходы в работе с детьми и молодежью.

Одна из визитных карточек Крыма – Международный детский центр «Артек», расположенный в приморском поселке Гурзуф, входит в число крупнейших в мире комплексов для отдыха детей и является самым знаменитым в России. Основан в июне 1925 года. Всего за 100-летнюю историю «Артека» здесь побывали почти два миллиона детей из более чем 100 стран. Находится в ведении Министерства просвещения РФ.

С осени 2014 года прошла глобальная реконструкция детского центра. Сейчас обновлены все девять детских лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный». А в 2026 году вводится в строй детского лагерь «Солнечный» вместимостью 1 000 мест, который станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы.

источник: РИА Новости Крым 

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.