За четыре года на развитие «Артека» выделят более 71 млрд рублей

По поручению президента страны правительство разработало программу развития Международного детского центра «Артек» на 2026–2030 годы.

Общая потребность в финансировании реализации мероприятий программы развития на 2026-2030 годы составляет 71 760,2 миллиона рублей, — приводит данные РИА Новости, ссылаясь на официальные документы.

Реализация программы позволит укрепить позиции «Артека» как ведущего детского центра в области образования и воспитания, сохраняющего лучшие традиции и внедряющего инновационные подходы в работе с детьми и молодежью.

Одна из визитных карточек Крыма – Международный детский центр «Артек», расположенный в приморском поселке Гурзуф, входит в число крупнейших в мире комплексов для отдыха детей и является самым знаменитым в России. Основан в июне 1925 года. Всего за 100-летнюю историю «Артека» здесь побывали почти два миллиона детей из более чем 100 стран. Находится в ведении Министерства просвещения РФ.

С осени 2014 года прошла глобальная реконструкция детского центра. Сейчас обновлены все девять детских лагерей: «Кипарисный», «Лазурный», «Лесной», «Морской», «Озерный», «Полевой», «Речной», «Хрустальный» и «Янтарный». А в 2026 году вводится в строй детского лагерь «Солнечный» вместимостью 1 000 мест, который станет местом применения новых образовательных технологий и прототипом новой школы.

источник: РИА Новости Крым