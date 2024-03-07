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За два дня в у арестовали 10 членов «Хизб ут-Тахрир»

За два дня в Крыму арестовали 10 членов «Хизб ут-Тахрир»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 11:45 07.03.2024

Десятерых членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» арестовали в Крыму за два дня, сообщили ТАСС в Киевском районном суде Симферополя.

5 марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу четверым сторонникам организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а 6 марта была избрана мера пресечения шести членам этой организации, из которых пятерым — в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток, до 4 мая, а одному по медицинским показаниям избран домашний арест, — сообщили в суде.

ФСБ проводила у членов законспирированной ячейки обыски, изъяв значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов. По данным ФСБ, во время собраний «они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».

источник: ТАСС

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