За два дня в Крыму арестовали 10 членов «Хизб ут-Тахрир»

5 марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу четверым сторонникам организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а 6 марта была избрана мера пресечения шести членам этой организации, из которых пятерым — в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток, до 4 мая, а одному по медицинским показаниям избран домашний арест, — сообщили в суде.
ФСБ проводила у членов законспирированной ячейки обыски, изъяв значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов. По данным ФСБ, во время собраний «они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман».
источник: ТАСС
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