За два дня в Крыму арестовали 10 членов «Хизб ут-Тахрир»

5 марта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу четверым сторонникам организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а 6 марта была избрана мера пресечения шести членам этой организации, из которых пятерым — в виде заключения под стражу на 1 месяц и 29 суток, до 4 мая, а одному по медицинским показаниям избран домашний арест, — сообщили в суде.