За двое суток в Крыму скончались два пациента с коронавирусом

Как известно, минувшие сутки стали «рекордными» в Крыму по числу выявленных заражений коронавирусом. Из 35 заболевших – 28 – рабочие одной из стройплощадок. По данному очагу Роспотребнадзор проводит все необходимые эпидмероприятия.

Всего на территории Крыма с начала пандемии зарегистрировано 681 случай COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 478 пациентов, 27 человек скончались (причем двое за последние двое суток).

На данный момент под медицинским наблюдением находятся 3 711 человек, большая часть из которых наблюдается на дому. В стационарах находятся 266 человек, а в обсерваторах – 894.