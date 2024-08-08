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За госизмену: в у майора юстиции приговорили к 14 годам колонии
Иллюстрация: ВК

За госизмену: в Крыму майора юстиции приговорили к 14 годам колонии

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:29 08.08.2024

Верховный суд Республики Крым приговорил местного жителя, имевшего звание майора юстиции, к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за злоупотребление должностными полномочиями и государственную измену. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, ранее судимый крымчанин 1985 года рождения собирал и передавал по заданию иностранной разведки сведения для использования их против безопасности Российской Федерации. Суд квалифицировал его действия по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

Верховный суд Республики Крым признал подсудимого виновным в инкриминируемых ему преступлениях и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначил окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к наказанию также была присоединена неотбытая часть наказания по приговору Центрального районного суда Симферополя, постановленного в ноябре 2023 года в отношении осужденного, по которому он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Окончательное наказание по совокупности приговоров составило 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей, с ограничением свободы на один год шесть месяцев и с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти, на срок два года, а также лишением специального звания «майор юстиции», — пояснили в суде. 

источник: ТАСС

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