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За месяц в Крыму коечный фонд «ковидных» госпиталей сокращен вдвое

За месяц в Крыму коечный фонд «ковидных» госпиталей сокращен вдвое

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:26 25.12.2021

Еще в ноябре «ковидные» госпитали в Крыму насчитывали свыше 5 тысяч коек. Сегодня – нет и 2,5 тысяч. Мало того, в стационарах – не многим более 1,8 тыс. пациентов.

Коечный фонд сокращен до 2 408 коек и занят менее, чем на 80%.В ноябре этого года коечный фонд для госпитализации больных с COVID-19 и внегоспитальными пневмониями составлял 5 365 коек, — сообщили в республиканском минздраве.

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Улучшение эпидситуации медики связывают с достаточно активной прививочной кампанией. Напомним, почти 8212 тысячи человек в Крыму получили оба компонента вакцины против COVID-19.

За месяц в Крыму коечный фонд «ковидных» госпиталей сокращен вдвое

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