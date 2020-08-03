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За неделю на дорогах Крыма погибли 12 человек, 49 - получили травмы
Фото: ВК, Автопартнер Крым

За неделю на дорогах Крыма погибли 12 человек, 49 — получили травмы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:36 03.08.2020

Жуткая выдалась неделя на дорогах Крыма. По данным ГИБДД, в ДТП пострадал 61 человек, из них 12 – погибли. Понятно, что одна авария (с микроавтобусом и КАМАЗом на трассе «Таврида») дала основную статистику: 9 погибших, 9 раненых. Но и без этого ДТП – три смертельных исхода и 40 ранений – разве не напрягает?!

В период с 27 июля по 2 августа на дорогах Республики Крым зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек погибли, среди них двое несовершеннолетних, и 49 получили телесные повреждения различной степени тяжести, 10 из них – несовершеннолетние, — уточнили в ГИБДД.

Что касается летальных исходов, 10 человек погибли в результате столкновения автомобилей, двое – в результате опрокидывания авто.

В этих ДТП основными нарушениями ПДД стали: неправильный выбор дистанции и бокового интервала (11 ДТП, 9 погибших), нарушение правил расположения транспорта на проезжей части (7 ДТП, 1 погибший), нарушение правил обгона (2 ДТП, 2 погибших).

И еще страшные цифры. Всего за одну неделю (за минувшую) госавтоинспекторы выявили… 125 случаев управления автомобилями в состоянии опьянения. Из них 12 — повторные.

За неделю на дорогах Крыма погибли 12 человек, 49 - получили травмы

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