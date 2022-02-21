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За неделю в ДТП на дорогах Севастополя погибли два человека
Фото: ГИБДД

За неделю в ДТП на дорогах Севастополя погибли два человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:05 21.02.2022

На прошедшей неделе на дорогах Севастополя зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли – оба водители. 10 человек получили различные травмы, в том числе трое несовершеннолетних: велосипедист, который переезжал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись, и две девочки — пешехода.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД выявили 452 административных правонарушения, в том числе 24 водителя управляли транспортным средством в состоянии опьянения, 9 из которых повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, 26 водителей нарушили правила проезда пешеходного перехода, 14 выехали на встречную полосу движения в нарушение ПДД, — сообщили в Госавтоинспекции.

На этой неделе автоинспекторы проведут на дорогах Севастополя профилактические мероприятия «Бахус», «Неплательщик», «Розыск», «Пешеходный переход», «Перевозчик»,  «Ночной город» и «Обгон».

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