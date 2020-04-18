За одни сутки – почти 5 тысяч заболевших. «Коронавирусная сводка» по стране

К борьбе с «заразой» подключается армия.

В России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб. Всего в стране уже 36 793 заболевших. Напомним, не осталось ни одного региона, в котором бы не было зарегистрированных случаев COVID-19.

За последние сутки заболевшие регистрировались в 79 регионах страны. Больше всего новых случаев выявлено в Москве — 2649 инфицированных, в столице уже 20 754 больных. В Крыму – три новых случая (подробнее — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Всего на полуострове выявлено 55 случаев коронавирусной инфекции (43 в Крыма и 12 в Севастополе).

В России число жертв заболевания достигло 313. За сутки скончались еще 40 человек, 21 из них в Москве. За последние 24 часа в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве — 162. За весь период по России выписано по выздоровлению — 3 057 человек (в Крыму вылечились 22 человека, в Севастополе – 5).

Пока специалисты спорят о датах выхода эпидемии на пик (как по Москве, так и по регионам) Президент поручил Минобороны разработать предложения о привлечении армии к борьбе с вирусом. Поручение опубликовано на сайте Кремля в субботу, 18 апреля.

Днем ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в московских клиниках начали работу 20 реанимационных бригад военного ведомства, еще 45 готовятся начать работу. Кроме того, он добавил, что в Нижнем Новгороде 17 апреля введут в эксплуатацию первый из 16 медицинских центров, построенных для борьбы с распространением с коронавирусом.