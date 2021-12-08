За пять лет число детей, погибших в авариях, сократилось на 27%

Страховое сообщество надеется увидеть нулевые показатели детской смертности в результате ДТП через пять лет, благодаря работе центров профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Об этом заявил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на пресс-конференции, посвященной открытию таких центров по всей стране. Достижения масштабного проекта обсудили представители страхового сообщества, правоохранительных органов и Экспертного центра «Движение без опасности».

Учебно-методические центры были развернуты в 2016 году по поручению Президента РФ В. В. Путина Госавтоинспекцией МВД России совместно с Российским Союзом Автостраховщиков (РСА) при содействии Министерства просвещения РФ и экспертного центра «Движение без опасности». Игорь Юргенс считает задачу по снижению травматизма на дорогах одной из приоритетных для страхового сообщества и выражает благодарность представителям правоохранительных органов за плодотворное сотрудничество.

Отличительной особенностью проекта стали мобильные автогородки с фирменным названием «Лаборатория безопасности», оснащенные специализированным оборудованием, которое позволяет моделировать дорожные ситуации и эффективно обучать детей безопасному поведению на дорогах. Ярко-оранжевые автобусы выезжают в любой населенный пункт России, что позволяет достичь максимально широкой географии охвата и высокого уровня эффективности. За время реализации программы число погибших в авариях детей сократилось на 27%. В абсолютных цифрах снижение уровня детской смертности в результате ДТП составило 710 погибших в 2016 году против 522 в 2020 году.

Страховое сообщество непосредственно заинтересовано в поддержании проекта мобильных автогородков и обеспечении более высокого уровня безопасности на дорогах. Исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев поясняет:

На протяжении трех лет мы видим, как стоимость полиса ОСАГО остается неизменной. Хотя сегодня растет стоимость автомобилей, запасных частей и присутствуют другие негативные факторы, во многом благодаря работе «Лабораторий безопасности» происходит снижение травматизма, аварийности, уменьшается количество ДТП на дорогах. Всё это приводит к тому, что стоимость полиса ОСАГО остается на уровне 5500–5600 рублей.

По словам врио заместителя начальника ГУОБДД МВД России полковника полиции Андрея Горяинова, благодаря работе проекта за текущий год количество ДТП, произошедших по неосторожности детей удалось сократить на 9,5%. Количество пострадавших в ДТП детей сократилось почти на 10% и более чем на 6,5% снизилось количество погибших в авариях несовершеннолетних. В целом за прошедшие 15 лет смертность в результате ДТП сократилась более чем в два раза.

Президент ВСС Игорь Юргенс подтверждает намерения страхового сообщества поддержать проект по профилактике детского травматизма в ДТП:

Мы подготовим свои предложения для Госсовета РФ, и если Госсовет примет решение о продолжении программы, то страховщики, безусловно, внесут свой вклад. Глядя на положительный результат нашего проекта, мы рассчитываем на дальнейшее содействие правительства для развития и усовершенствования уже существующей модели.

Источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»