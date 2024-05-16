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За прошедшие сутки севастопольцы снова отдали немало денег мошенникам

За прошедшие сутки севастопольцы снова отдали немало денег мошенникам

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:09 16.05.2024

За прошедшие сутки в полицию Севастополя обратились четверо граждан в возрасте от 34 до 60 лет, которые пострадали от мошенников, действовавших под предлогом защиты банковского счёта. Общая сумма материального ущерба составила 3,8 миллиона рублей.

С помощью популярных мессенджеров мошенники позвонили трём жительницам города: 34-летней бухгалтеру, 53-летней самозанятой и 60-летней пенсионерке, представились правоохранителями и сотрудниками органов безопасности, и сообщили, что их деньги с банковских счетов пытаются похитить злоумышленники. Аферисты убедили женщин перечислить на «безопасные счета» все свои сбережения. Таким образом потерпевшие лишились 50 тысяч, 300 тысяч и 1,2 миллиона рублей соответственно, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

По аналогичной схеме мошенникам удалось обмануть 42-летнего мужчину, который перевёл им более чем 2,2 миллиона рублей.

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Уважаемые граждане, запомните: якобы возникшие проблемы с вашими банковскими счетами, а также переводы на «безопасный» или «резервный» счёт – это уловки мошенников! НИКОГДА не выполняйте инструкции, поступающие по телефону, иначе потеряете все свои деньги!

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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