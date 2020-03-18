За шесть лет в составе России в своем выборе 2014-го года разочаровались только 5% крымчан

Спустя шесть лет после референдума в Крыму 88% крымчан заявили, что вновь поддержали бы вхождение в состав России. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел ВЦИОМ . Шесть лет спустя абсолютное большинство жителей Республики Крым (93%) и Севастополя (90%) положительно оценивают воссоединение Крыма с Россией.

В условиях моделирования ситуации референдума 88% опрошенных крымчан и 84% жителей Севастополя заявили о том, что и при повторном голосовании вновь поддержали бы вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Только 4% крымчан и 7% севастопольцев поддержали бы сохранение статуса Крыма как Автономной Республики в составе Украины. При этом 8% и 10% соответственно затруднились с ответом.

Три четверти жителей всей России (71%) спустя шесть лет видят больше пользы от вхождения Крыма в состав РФ. 72% участников опроса в Крыму и 67% в Севастополе утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни и жизни их семьи. Кроме того, 77% опрошенных довольны положением дел в Республике, а 71% севастопольцев — в городе.

Положительные последствия жители Республики Крым видят прежде всего в улучшении жизни и материального положения (23%), обеспечении мира на территории Республики (18%). Для каждого десятого (9%) предоставление рабочих мест в различных сферах деятельности/официальное трудоустройство. Севастопольцы чаще говорили о безопасности (16%), о сбывшейся мечте жить в России и улучшение материального благополучия (по 14% соответственно).

Напротив, 8% респондентов в Крыму и 12% в Севастополе считают, что воссоединение Крыма с Россией отрицательно сказалось на их жизни. Среди отрицательных последствий респонденты Крыма чаще называют сложности с пересечением границы (7%), рост цен и потеря связи с родственниками (по 6% соответственно).

О том, что воссоединение России и Крыма никак не сказалось на их жизни, говорят по 14% жителей Республики Крым и Севастополя.

В телефонном опросе принимали участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.