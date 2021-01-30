За сотню заразившихся. Ситуация с коронавирусом в Севастополе

По состоянию на утро 30 января в Севастополе зарегистрированы 103 новых случая заболевания COVID-19.

43 человека выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 63 до 90 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 9603 человека. В настоящий момент выздоровели 8609 человек, 389 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 394 человека с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 167 человек.

Под наблюдением находится 643 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Прививку от COVID-19 получили 1742 человека, второй этап вакцинации прошли 692 человека, в настоящее время это учителя и медицинские работники.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.