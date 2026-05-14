За сотрудничество с украинскими спецслужбами задержали двух крымчан
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:17 14.05.2026

В Крыму задержаны двое местных жителей, которые передавали украинской стороне сведения о военных объектах и персональные данные членов территориальной обороны полуострова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.

Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель Красноперекопского района инициативно установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины и передал ему фотографии и видео, а также координаты и другие сведения о местах дислокации объектов российских войск в Крыму.

Второй подозреваемый, житель Симферополя, в интернете установил контакт с государственной пограничной службой Украины и выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству. Он даже избрал себе агентурный псевдоним и согласился сообщить информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крыма.

По указанию куратора он передал противнику сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Вооруженных сил РФ, которые в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения вооруженными силами Украины ракетно-артиллерийских ударов, — указали в ФСБ.

Злоумышленников задержаны сотрудники ФСБ России. Возбуждены уголовные дела о госизмене.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске двух местных жителей за сбор и передачу украинской террористической организации данных о воинской части и военных объектах в городе.

Ранее ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих.

источник: РИА Новости Крым 

