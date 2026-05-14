За сотрудничество с украинскими спецслужбами задержали двух крымчан

Федеральной службой безопасности РФ на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан России, причастных к совершению государственной измены, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, житель Красноперекопского района инициативно установил контакт с представителем главного управления разведки минобороны Украины и передал ему фотографии и видео, а также координаты и другие сведения о местах дислокации объектов российских войск в Крыму.

Второй подозреваемый, житель Симферополя, в интернете установил контакт с государственной пограничной службой Украины и выразил готовность к конфиденциальному сотрудничеству. Он даже избрал себе агентурный псевдоним и согласился сообщить информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крыма.

По указанию куратора он передал противнику сведения о перемещении российской военной техники и оборонительных объектах Вооруженных сил РФ, которые в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсий и нанесения вооруженными силами Украины ракетно-артиллерийских ударов, — указали в ФСБ.

Злоумышленников задержаны сотрудники ФСБ России. Возбуждены уголовные дела о госизмене.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Новороссийске двух местных жителей за сбор и передачу украинской террористической организации данных о воинской части и военных объектах в городе.

Ранее ФСБ задержала пятерых агентов Киева в Ижевске, Барнауле, Благовещенске и Астрахани. Как сообщил Центр общественных связей ведомства, шпионы собирали данные о военных объектах, транспорте и российских военнослужащих.

