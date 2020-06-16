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Фото: News-r.ru

За сутки — 15 новых пациентов с коронавирусом. Ситуация в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:54 16.06.2020

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 15 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 15 июня на территории Республики Крым подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий по ране зарегистрированным случаям, 5 — при обращении за медицинской помощью. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 561 случай новой коронавирусной инфекции, 36 из которых завозные из-за границы, 89 случаев завезены из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 413 случаев при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 367 человек.

За сутки - 15 новых пациентов с коронавирусом. Ситуация в Крыму

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