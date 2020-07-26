За сутки — 27 новых случаев заражения. Коронавирус в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» о регистрации 27 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму:

За 25 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 27 случаев коронавирусной инфекции. 13 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, ещё 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1104 случая новой коронавирусной инфекции. 69 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 806 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 123 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2325 человек.

Выздоровевших за весь период – 827 человек.