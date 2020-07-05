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В Севастополе коронавирусом заразилась 90-летняя женщина
Фото: Вести

За сутки коронавирусом в Севастополе заразились шесть человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:19 05.07.2020

По состоянию на утро 5 июля в Севастополе зарегистрировано шесть  новых случаев заболевания COVID-19.

Это женщина с ребёнком, приехавшие в Севастополь на отдых, севастополец с супругой которые навещали родственников в другом регионе, а по возвращению обратились за медицинской помощью и ещё два человека, которые находились в контактной группе с ранее заболевшими.  Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 245 человек. В настоящий момент в стационарах находится 43 человека. Выздоровели 189 человек, 5 человек умерло.  На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 133 человека, в городской больнице № 9 – 82, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Под наблюдением в Севастополе по месту жительства – 914 человек.  В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

За сутки коронавирусом в Севастополе заразились шесть человек

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