За сутки в Крыму — 77 новых случаев заражения COVID-19

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3650 случаев новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2788 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 644 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, — озвучил актуальную статистику на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.