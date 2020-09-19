За сутки в Крыму — 77 новых случаев заражения COVID-19

За 18 сентября 77 случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Крыму, 55 выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3650 случаев новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2788 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 644 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, — озвучил актуальную статистику на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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