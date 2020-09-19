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 В Крыму скончался еще один пациент с выявленным коронавирусом
Фото: mos.ru

За сутки в Крыму — 77 новых случаев заражения COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:52 19.09.2020

За 18 сентября 77 случаев коронавирусной инфекции, зарегистрированных в Крыму, 55 выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3650 случаев новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2788 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 644 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, — озвучил актуальную статистику на своей странице в Фейсбук Глава Крыма Сергей Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4226 человек.
Выздоровевших за весь период – 2393 человека.

За сутки в Крыму - 77 новых случаев заражения COVID-19

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