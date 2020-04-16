За сутки в России – свыше 3,4 тысяч заболевших. Новый прогноз по пику эпидемии

Свыше 3,4 тыс. новых случаев новой коронавирусной инфекции зафиксировано в России за минувшие сутки (прирост +14%), общее число инфицированных в стране достигло 27 938 случаев (+14,1%) в 84 регионах, сообщает оперативный штаб.

При этом в Москве зарегистрировано 1 370 новых случаев, общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в столице, таким образом, выросло в четверг до 16 146. В Московской области 467 новых заболевших за сутки, 154 — в Санкт-Петербурге.

О ситуации на полуострове: в Крыму – 3, в Севастополе – 4 новых случая коронавирусной инфекции. Подробности — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Оперштаб также сообщил, что число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусом, выросло в России за сутки на 34 — до 232. Отметим и то, что свыше 300 человек выздоровели после перенесенной новой коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки, из них почти 190 — в Москве. Однако даже такая динамика свидетельствует – до пика эпидемии еще далеко.

Инфекционисты, которые ранее прогнозировали пик COVID-19 в конце апреля, корректируют прогнозы… уже на лето.

Пик заболевания в РФ наступит через 1,5-2 месяца, в июне-июле, затем наступит снижение, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.

Каждый день мы видим все большее количество заболевших, но поскольку опять-таки большинство экспертов сходятся во мнении, что пик будет где-то в июне-июле, то, конечно, эти цифры нас не должны пугать, как бы они значимы ни были. И понятно, что раз идет разгар, то каждый день количество заболевших будет больше. И к сожалению, количество умерших также будет нарастать, — сказал Малышев на онлайн-конференции в ММПЦ «МИА Россия сегодня».

По мнению экспертного сообщества, добавил он, через 1,5-2 месяца после того, как в России будет достигнут пик заболевания, «будет снижение». То есть… в конце лета.