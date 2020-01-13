За водителями в Крыму «наблюдают» и стационарные комплексы фото и видеофиксации нарушений

Напомним, в Крыму осуществляют свою работу 15 передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений — здесь.

Кроме того, на крымских дорогах установлены и стационарные комплексы.

Места дислокации стационарных комплексов расположения:

Красноперекопск – Симферополь 107км+439м.

Красноперекопск – Симферополь 106км+244м.

Красноперекопск – Симферополь 112км+597м.

Красноперекопск – Симферополь 113км+54м.

Красноперекопск – Симферополь 112км+70м.

Красноперекопск – Симферополь 111км+448м.

Симферополь, ул. Киевская д. 115

Симферополь, ул. Киевская д. 127

Симферополь — Бахчисарай – Севастополь 4км+302м.

Симферополь — Бахчисарай – Севастополь 4км+978м.

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 345км+80м.

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 345км+800м.

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 354км+35м.

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 355км+205м.

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 379км+911м.

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 378км+712м.

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 395км+10м.

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 393км+790м.

Симферополь – Феодосия 42+700

Симферополь – Феодосия 43км+250м.

Симферополь – Феодосия 47км+104м.

Симферополь – Феодосия 46км+298м.

Симферополь – Феодосия 56км+565м.

Симферополь – Феодосия 57км+239м.

Симферополь – Феодосия 77км+515м.

Симферополь – Феодосия 77км+942м.

Симферополь – Феодосия 94км+680м.

Симферополь – Феодосия 94км+2м.

Восточный обход г. Симферополя 6км+786м.

Восточный обход г. Симферополя 7км+186м.

Симферополь-Николаевка 12км+155м.

Симферополь-Николаевка 13км.+111м.

Симферополь-Николаевка 21км.+551м.

Симферополь-Николаевка 26км+495м.

Симферополь-Николаевка 27км+718м.

Табачное -до Симферополь-Николаевка 32км+151м.

Табачное -до Симферополь-Николаевка 30км+60м.

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 563км+990м.

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 625км+565м.

Ялта – Севастополь 2км+500м.

Ялта – Севастополь 18км+200м.

Симферополь – Евпатория 45км+970м.

Симферополь – Евпатория 51км+100м.

Симферополь – Евпатория 53км+600м.

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 158км.+200м.

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 280км.+300м.

Нижнегорский – Белогорск 11км.+90м.

Симферополь-Николаевка 40км.+531м.

г. Евпатория, пр. Победы, д. 36

Симферополь, перекресток ул. Русская — ул. Балаклавская

Красноперекопск – Симферополь 3км+640м

Красноперекопск – Симферополь 50км+490 м

Красноперекопск – Симферополь 99км+26м

Красноперекопск – Симферополь 102км+61м

Симферополь — Бахчисарай — Севастополь 7км+421м

Симферополь — Бахчисарай — Севастополь 8км+299м

Красноперекопск – Симферополь 115км+635м

Красноперекопск — Симферополь 116км+364м

Красноперекопск – Симферополь 112км+597м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 615км+280 м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 663км+264м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 663км+803м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 666км+415м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 667км+155м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 670км+122м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 670км+600м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 674км+280м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 675км+148м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 676км+420м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 677км+644м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 680км+281м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 681км+395м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 698км

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 698км

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 700км+308м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 701км

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 713 км

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 714км+15м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 715км

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 726км+87м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 727км+360м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 722км+492м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 722км+686м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 731км+147м.

Симферополь — Бахчисарай – Севастополь 7км+421м

Симферополь — Бахчисарай – Севастополь 8км+299м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 651км+500м

Симферополь — Бахчисарай – Севастополь 16км+407м

Симферополь – Евпатория 24км+963м

Симферополь – Евпатория 26км+40м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 120км+209м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 139км+340 м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 164км

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 175км+657м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 182км+343м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь 183км+932м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 195км+112м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 204км+380м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь км 283

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь 310км+530м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 319км+301м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 348км+922м

Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 414км — 433км

Симферополь – Феодосия 12км+290м

Симферополь – Феодосия 66км+64м

Симферополь – Феодосия 66км+509м

Симферополь – Феодосия 69км+563м

Симферополь – Феодосия 70км+520м

г. Симферополь, ул. Кечкеметская д.130

г. Симферополь, пр. Вернадского, д.17-19

г. Симферополь, ул.Севастопольская, д.177

г. Симферополь, ул. Киевская (Старый пост ГАИ)

Перекрёсток а/д Красноперекопск — Симферополь, Воинка – Черноморское 13км.+200м.

г. Симферополь, пр. Победы д.128-130

Западный обход г. Симферополя 3км+508м

Западный обход г. Симферополя 4км+820м

Симферополь-Николаевка 7+254м

г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская — Чехова

г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская-Козлова

г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская — Крылова

г. Симферополь, перекресток ул. Ленина — ул. Воровского

г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская — Данилова

г. Керчь, Чкалова, д.39

г. Керчь, Кирова, д.89

г. Керчь, Войкова, д.12

г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.27

г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.16 А

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта (на Симферополь) 688км+641м.

автоподход подход к Керченскому мосту со стороны г. Керчь, 1км+950м

Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта, (на Ялту) 687км+425м.

г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 46