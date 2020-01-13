За водителями в Крыму «наблюдают» и стационарные комплексы фото и видеофиксации нарушений

Напомним, в Крыму осуществляют свою работу 15 передвижных комплексов фото- видео- фиксации административных правонарушений — здесь.
Кроме того, на крымских дорогах установлены и стационарные комплексы.
Места дислокации стационарных комплексов расположения:
Красноперекопск – Симферополь 107км+439м.
Красноперекопск – Симферополь 106км+244м.
Красноперекопск – Симферополь 112км+597м.
Красноперекопск – Симферополь 113км+54м.
Красноперекопск – Симферополь 112км+70м.
Красноперекопск – Симферополь 111км+448м.
Симферополь, ул. Киевская д. 115
Симферополь, ул. Киевская д. 127
Симферополь — Бахчисарай – Севастополь 4км+302м.
Симферополь — Бахчисарай – Севастополь 4км+978м.
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 345км+80м.
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 345км+800м.
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 354км+35м.
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 355км+205м.
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 379км+911м.
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 378км+712м.
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 395км+10м.
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 393км+790м.
Симферополь – Феодосия 42+700
Симферополь – Феодосия 43км+250м.
Симферополь – Феодосия 47км+104м.
Симферополь – Феодосия 46км+298м.
Симферополь – Феодосия 56км+565м.
Симферополь – Феодосия 57км+239м.
Симферополь – Феодосия 77км+515м.
Симферополь – Феодосия 77км+942м.
Симферополь – Феодосия 94км+680м.
Симферополь – Феодосия 94км+2м.
Восточный обход г. Симферополя 6км+786м.
Восточный обход г. Симферополя 7км+186м.
Симферополь-Николаевка 12км+155м.
Симферополь-Николаевка 13км.+111м.
Симферополь-Николаевка 21км.+551м.
Симферополь-Николаевка 26км+495м.
Симферополь-Николаевка 27км+718м.
Табачное -до Симферополь-Николаевка 32км+151м.
Табачное -до Симферополь-Николаевка 30км+60м.
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 563км+990м.
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 625км+565м.
Ялта – Севастополь 2км+500м.
Ялта – Севастополь 18км+200м.
Симферополь – Евпатория 45км+970м.
Симферополь – Евпатория 51км+100м.
Симферополь – Евпатория 53км+600м.
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 158км.+200м.
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 280км.+300м.
Нижнегорский – Белогорск 11км.+90м.
Симферополь-Николаевка 40км.+531м.
г. Евпатория, пр. Победы, д. 36
Симферополь, перекресток ул. Русская — ул. Балаклавская
Красноперекопск – Симферополь 3км+640м
Красноперекопск – Симферополь 50км+490 м
Красноперекопск – Симферополь 99км+26м
Красноперекопск – Симферополь 102км+61м
Симферополь — Бахчисарай — Севастополь 7км+421м
Симферополь — Бахчисарай — Севастополь 8км+299м
Красноперекопск – Симферополь 115км+635м
Красноперекопск — Симферополь 116км+364м
Красноперекопск – Симферополь 112км+597м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 615км+280 м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 663км+264м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 663км+803м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 666км+415м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 667км+155м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 670км+122м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 670км+600м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 674км+280м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 675км+148м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 676км+420м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 677км+644м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 680км+281м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 681км+395м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 698км
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 698км
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 700км+308м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 701км
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 713 км
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 714км+15м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 715км
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 726км+87м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 727км+360м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 722км+492м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 722км+686м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 731км+147м.
Симферополь — Бахчисарай – Севастополь 7км+421м
Симферополь — Бахчисарай – Севастополь 8км+299м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта- Ялта 651км+500м
Симферополь — Бахчисарай – Севастополь 16км+407м
Симферополь – Евпатория 24км+963м
Симферополь – Евпатория 26км+40м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 120км+209м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 139км+340 м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 164км
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 175км+657м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 182км+343м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь 183км+932м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 195км+112м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 204км+380м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь км 283
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь 310км+530м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 319км+301м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 348км+922м
Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия – Керчь 414км — 433км
Симферополь – Феодосия 12км+290м
Симферополь – Феодосия 66км+64м
Симферополь – Феодосия 66км+509м
Симферополь – Феодосия 69км+563м
Симферополь – Феодосия 70км+520м
г. Симферополь, ул. Кечкеметская д.130
г. Симферополь, пр. Вернадского, д.17-19
г. Симферополь, ул.Севастопольская, д.177
г. Симферополь, ул. Киевская (Старый пост ГАИ)
Перекрёсток а/д Красноперекопск — Симферополь, Воинка – Черноморское 13км.+200м.
г. Симферополь, пр. Победы д.128-130
Западный обход г. Симферополя 3км+508м
Западный обход г. Симферополя 4км+820м
Симферополь-Николаевка 7+254м
г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская — Чехова
г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская-Козлова
г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская — Крылова
г. Симферополь, перекресток ул. Ленина — ул. Воровского
г. Симферополь, перекресток ул. Севастопольская — Данилова
г. Керчь, Чкалова, д.39
г. Керчь, Кирова, д.89
г. Керчь, Войкова, д.12
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.27
г. Феодосия, Симферопольское шоссе, д.16 А
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта (на Симферополь) 688км+641м.
автоподход подход к Керченскому мосту со стороны г. Керчь, 1км+950м
Граница с Украиной — Симферополь — Алушта — Ялта, (на Ялту) 687км+425м.
г. Белогорск, ул. Нижнегорская, д. 46