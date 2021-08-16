«За возбуждение ненависти и вражды»… Жительницу Севастополя наказали за комментарий в ВКонтакте

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку по материалам УМВД. Установлено, что местная жительница, 1987 года рождения в августе 2020 года в социальной сети ВКонтакте, в группе о происшествиях и инцидентах под одной из публикаций разместила комментарий. В нем содержалось высказывание, «направленное на возбуждение ненависти и вражды по отношению к группе лиц по признаку происхождения и территории проживания».

По результатам проверки прокуратурой района в отношении нее возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Нахимовский районный суд назначил женщине административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей, — сообщили в прокуратуре Севастополя.

В надзорном ведомстве напомнили: ранее оштрафованы еще два лица, которые совершили аналогичные правонарушения, комментируя ту же публикацию.