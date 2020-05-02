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За время «самоизоляции» разучились водить авто? Смертельное ДТП под Севастополем
Фото: ГУ МЧС по г. Севастополю

За время «самоизоляции» разучились водить авто? Смертельное ДТП под Севастополем

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:18 02.05.2020

За двое суток – второе смертельное ДТП (о первом, с погибшим пассажиром «Лады» — ЗДЕСЬ). На этот раз авария произошла на Качинском шоссе, конкретно, на перекрестке дорог на Любимовку, Бельбек, Фруктовое, под Севастополем.

2 мая, в 12:12 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на Качинском шоссе… По прибытии было установлено, что произошло столкновение двух легковых автомобилей, в которых находятся 4 пострадавших.

Сотрудники МЧС извлекли из автомобилей 4 пострадавших, включая одного ребенка. Один мужчина находился в тяжёлом состоянии. По прибытии скорой помощи медики констатировали факт его гибели. Остальные пострадавшие были переданы службе «103» и направлены в лечебные учреждения города.

Кроме того, силами подразделений произведено отключение аккумуляторных батарей автомобилей, был подан ствол высокого давления на тушение моторного отсека одной из машин. Производился смыв ГСМ с дородного полотна, — сообщили в ГУ МЧС по г. Севастополю.

За время «самоизоляции» разучились водить авто? Смертельное ДТП под Севастополем

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители. По показаниям же очевидцев, на перекрестке «встретились» легковой автомобиль «Alfa Romeo» и минивэн «Mercedes-Benz Vito». Удивительно вдвойне в условиях отличной видимости, полупустой дороги и работающего светофора. Впрочем, свидетели говорят о том, что легковое авто ехало на красный свет.

Итог аварии плачевный: предположительно, виновник ДТП – водитель «Alfa Romeo» — погиб до приезда «Скорой». В «Vito» пострадала семья: 3 человека. Больше всего «досталось» водителю, он выпал из салона при ударе, получил черепно-мозговую травму.

За время «самоизоляции» разучились водить авто? Смертельное ДТП под Севастополем

Скриншоты: ВК, Автопартнер Крым.

За время «самоизоляции» разучились водить авто? Смертельное ДТП под Севастополем

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