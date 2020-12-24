За звание лучшего работодателя HR Brand Crimea 2020 поборется 21 крымская компания

Завершился прием заявок на соискание премии работодателей HR Brand Crimea 2020. За звание лучшего поборется 21 крымская компания.

Выбор финалистов — это самый ответственный этап Премии, — говорит учредитель премии HR Brand Crimea, создатель некоммерческого проекта «Карьера без иллюзий» Оксана Афанасьева, — потому что в числе номинантов заявлены абсолютно разные по масштабу и сфере деятельности компании. Экспертам важно оценить не только сам hr-кейс, а и увидеть потенциал работодателя в управлении персоналом, почувствовать принципы и ценности, которые компания реализует в отношении своих сотрудников. Я считаю, что каждая компания, которая подготовила конкурсную презентацию и участвует в экспертной оценке, уже достойна признания и уважения, так как это ответственный и смелый поступок — заявить на весть Крым о том, что она (компания) является привлекательным работодателем и создает для людей больше, чем просто рабочие места.

Всего оргкомитет Премии принял 44 заявки, из которых половина прошла отборочный этап и подготовила конкурсную презентацию кейса в одной из восьми номинаций: Подбор персонала, Адаптация, Мотивация, Обучение и развитие, Корпоративная культура и вовлеченность, Карьерный рост, Комфортные условия, Антикризисный HR. Среди номинантов – министерства и государственные компании, крупный строительный бизнес, компании из сферы ритейла, консалтинга, телекома и туризма.

Компании-участники, которые прошли первый отборочный этап:

Общество с ограниченной ответственностью «Новацентр К»

Министерство строительства и архитектуры Республики Крым

Московский центр косметологии

Крымский логопедический центр Территория речи

Крымская девелоперская компания (Меганом)

Консалтинговая компания «5 звёзд»

Группа компаний «Монолит»

Мануфактура Дом природы

Консалтинговая группа «НИКА-ПРЕСТИЖ»

Миранда-медиа

Скульптим

Строительная компания «СИАН»

Компания «К-телеком» (WIN-mobile)

МКК «Выручай-Деньги»

ГУП РК «Крымэнерго»

Регистрационно- кадастровое агентство «Альта»

Отель «Пальмира-Палас»

Предприятие «Строммонтаж»

Магазин косметики «Showroom for you»

Курортный комплекс «Алые Паруса»

Группа компаний АВИ ЦЕНТР

Выбором финалистов занимается экспертная комиссия Премии, в которую были приглашены руководители, специалисты, консультанты и общественные деятели, с репутацией уважаемого эксперта в сфере предпринимательства, управления персоналом и рекрутинга.

В числе экспертов:

Елена Викторовна Губанова – председатель комиссии, директор Регионального центра содействия трудоустройству и развития карьеры студентов и выпускников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского».

Гонтарь Анастасия Юрьевна – руководитель агентства по привлечению персонала GoodHR.

Чернов Александр Валерьевич – председатель Правления Ассоциации Предпринимателей Республики Крым и города Севастополя, генеральный директор ООО «Народное финансирование», член Общественного совета при Министерстве Экономического Развития Республики Крым.

Волкина Оксана Николаевна – HR-эксперт, карьерные консультант.

Подшивалов Антон Юрьевич – Председатель правления Всероссийской ассоциации центров карьеры вузов, начальник управления по работе со студентами и выпускниками МГИМО МИД России.

Дорошин Артем Алексеевич – эксперт по карьерному развитию и профориентации рекрутингового портала Superjob.ru

Аметова Эльмаз Исметовна – к.э.н., доцент кафедры управления персоналом Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», бизнес-тренер

Богачева Вера Андреевна — карьерный консультант, ex. HRD Аэропорта Симферополь

Кузенкова Ольга Викторовна – исполнительный директор Крымского Республиканского отделения «ОПОРА РОССИИ».

Селимов Сергей Серверович — председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

Премия пройдет в три этапа и на 80% — онлайн, и только суперфинал пройдет очно. Финал состоится с 11 по 22 января. В этот этап конкурсная комиссия отберет по три лучших кейса в каждой номинации по итогам предварительного этапа. Для участия в финале номинанты подготовят видео защиту своего кейса и представляют компанию как работодателя. Выбор победителей проводится по итогам рассмотрения видео-защит экспертной комиссией до конца января. Суперфинал пройдет в середине февраля в прямом эфире телевизионного ток-шоу. В нем окажутся 8 суперфиналистов — победителей Премии по итогам второй экспертной оценки. Одновременно с публичными защитами пройдет онлайн голосование за выбор «Народного бренда работодателя».

Напомним, что премия была учреждена в 2019 году. Сам конкурс, народное голосование, которое его сопровождало, и церемония вручения наград стали знаковым событием для сферы управления персоналом и развития брендов работодателей в Крыму.

Более подробная информация на сайте Премии — здесь .

Справка: HR Brand Crimea — первая премия за лучший бренд компании-работодателя в Крыму.Премия проводится во второй раз на уровне Республики Крым и г.Севастополя с целью определения компаний с наиболее эффективной и лояльной системой управления. В результате премии, путём открытого народного голосования определятся лучшие крымские компании, которые отвечают базовым критериям привлекательного работодателя.Лауреаты премии становятся эталоном эффективного бренда работодателя, получают возможность привлекать лучших специалистов в свои компании и определяют направление для развития HR-брендов других крымских компаний.