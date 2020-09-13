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В Севастополе коронавирусной инфекцией заболел пятилетний ребенок

Заболевшие — местные и приезжие. Коронавирус в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:41 13.09.2020

По состоянию на утро 13 сентября в Севастополе зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 5 до 83 лет, в том числе 13 местных жителей и 6 приезжих.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 638 человек. В настоящий момент в стационарах находится 124 человека. Выздоровели 464 человека, 20 человек умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 206 человек, в городской больнице № 9 – 150. Под наблюдением по месту жительства – 313 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Заболевшие - местные и приезжие. Коронавирус в Севастополе

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