Зачастил к крымским берегам американский «Посейдон», ох, зачастил

Об очередном разведывательном облете Крымского полуострова свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar . Так, сегодня утром (в 10:15 по мск.) патрульный противолодочный самолёт, Boeing Р-8A Poseidon ВМС США, взлетевший с авиабазы «Сигонелла» «отметился» над Болгарией. Разведчик полетел к крымским берегам. До 16:20 (по мск.) продолжался облет юго-восточного, южного и западного побережья полуострова. В воздушное пространство РФ американский самолет не входил.

Отметим, это не первый «визит» «Посейдона». На днях военный «Боинг» пришлось сопровождать самолетам Южного военного округа.

Скриншоты: PlaneRadar.