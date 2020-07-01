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Boeing Р-8A Poseidon ВМС США
Фото: Antoine Psaila, https://www.jetphotos.com/photo/8915262

Зачастил к крымским берегам американский «Посейдон», ох, зачастил

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым и мир 19:21 01.07.2020

Об очередном разведывательном облете Крымского полуострова свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar. Так, сегодня утром (в 10:15 по мск.) патрульный противолодочный самолёт, Boeing Р-8A Poseidon ВМС США, взлетевший с авиабазы «Сигонелла» «отметился» над Болгарией. Разведчик полетел к крымским берегам. До 16:20 (по мск.) продолжался облет юго-восточного, южного и западного побережья полуострова. В воздушное пространство РФ американский самолет не входил.

https://www.jetphotos.com/photo/8915262

Отметим, это не первый «визит» «Посейдона». На днях военный «Боинг» пришлось сопровождать самолетам Южного военного округа.

https://www.jetphotos.com/photo/8915262

Скриншоты: PlaneRadar.

Зачастил к крымским берегам американский «Посейдон», ох, зачастил

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