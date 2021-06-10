Зачем летом ехать в Крым? Учиться! Кайтсерфингу в кайт школе Gagarinkite

Нет, конечно, мы отдаём себе отчёт, что Крым летом влечёт туристов по самым разным причинам. Главная из которых, разумеется, пляжи. Но вы правда думаете, что «тюлений отдых», прогулки от гостевого дома или санаторного корпуса до берега моря — самое волнующее приключение, из тех, что заслуживают вашего внимания на полуострове? Сделайте себе в этот курортный сезон одолжение и удивите-порадуйте свои душу и тело по-настоящему стоящим время препровождением в отпуске.

О чём ведём речь? О кайтсерфинге — о совершенно потрясающем способе получить удовольствие на морском побережье для тех, кто любит активности.

И не надо сейчас, вдруг загоревшись этой идеей, отбрасывать её, сопровождая печальным — «Я же не умею!». Говорим вам об этом не наобум — зовём учиться кайтсерфингу в Крым! В отличное место Крымского полуострова — на мыс Тарханкут. Здесь в кайт школе Gagarinkite https://gagarinkite.com/ в людей на кайтах — и взрослых, и детей — вселяют уверенность в то, что им под силу «водить дружбу» (у большинства, впрочем, случается любовь с первого взгляда) с морскими волнами и ветром. Учат профессионально!



Мы единственная школа кайтсерфинга в Крыму, где каждый инструктор сертифицирован международной организацией по кайтбодингу IKO (International Kiteboarding Organization — самая большая и уважаемая в мировом кайт сообществе организация). Также мы единственный официально сертифицированный центр IKO в Межводном, — отмечают мастера кайт школы Gagarinkite.

Почему обучаться кайтсерфингу стоит в Крыму?

А точнее в Межводном — именно в этом посёлке располагается кайт школа Gagarinkite? Быть может лучше за такими знаниями отправиться за моря-океаны? Разочаруем не патриотично настроенных товарищей — мыс Тарханкут в этом плане, пожалуй, самая идеальная для этого природная территория. Почему? В Gagarinkite оперируют фактами — говорят, в Межводном:

отличная ветровая статистика: 80% ветреных дней за летний кайт сезон;

просторная мелководная и чистая кайт лагуна без волн.

При этом кайт школа Gagarinkite максимально открыта для… без преувеличения… любого ученика: здесь не только помогают вставать на кайт новичкам-нулевикам, но и поддерживают в совершенствовании навыков тех, кому впору уже и других учить — на базе школы проводятся курсы IKO (методика обучения организации, к слову, признана лучшей в мире), проходя которые инструкторы повышают свою квалификацию до международного уровня.

Каждому ученику выдается сертификат IKO. Такой сертификат подтверждает прохождение курса у дипломированного кайт инструктора, позволяет арендовать снаряжение и кататься на кайте во всем мире, — говорят в Gagarinkite.

Сложно ли встать на кайт и научиться управлять им?

Специалисты отмечают, что прогресс по большей мере зависит от двух моментов: от профессионализма инструкторов и качества используемого оборудования.

Успехи в обучении своих учеников в кайт школе в Межводном объясняют просто:

У нас опытные и профессиональные кайт инструкторы с высшим педагогическим и спортивным образованием, способные обеспечить безопасный и качественный прогресс в кайтсерфинге. Занятия кайтсерфингом мы проводим на лучшем, новом, самом качественном и дорогом оборудовании, которое есть на рынке кайтсерфинга: это кайты Core, Duotone, Cabrinha, и Nobile. Мы обновляем школьные кайты каждые 2-3 месяца, нам очень важно, чтобы кайты хорошо летали.

И — да: безопасности в Gagarinkite уделяют особое внимание. Учеников по волнам «ведут за руку», защищая в процессе обучения всеми возможными способами: используются шлемы, жилеты, двусторонняя радиосвязь BB-talken.

Плюс — в кайт школе в Межводном в буквальном смысле слова умеют находить общий язык с учениками:

Обучаем на 5 языках: на русском, украинском, английском, французском и немецком, — открывают тайны инструкторской работы специалисты.

И ещё: кайт школа Gagarinkite — это не только «про обучение». Это место, где и летается хорошо, и отдыхается от полётов отлично. База оборудована всем необходимым для комфортного проживания: горячая вода в душе, биотуалеты, раздевалки и места для опреснения гидроодежды, сушилки для влажных вещей, скоростной интернет WiFi (специально для тех, кто намерен в отпуске совмещать приятное с работой).

Мы постарались обеспечить на кайт станции в Межводном максимальный уровень комфорта. Чтобы даже те клиенты, которые живут на территории станции в палатках, чувствовали себя, как дома, — отмечают в Gagarinkite.

Когда лучше нагрянуть в кайт школу? Сезон кайтсерфинга в Gagarinkite продлится до 31 октября. Лето в Крыму длинное, но… как ни странно… заканчивается быстро. Так что поспешите — кайты, волны и ветер ждут!