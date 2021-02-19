Зачем нужны покрывала для бассейна

Что такое покрывало для бассейна.

Бассейн является любимым местом отдыха всех членов семьи, гостей. Он требует правильной эксплуатации. Бассейн возле дома необходимо поддерживать в чистом и рабочем состоянии. У собственника загородного дома, на территории которого расположен бассейн, может возникнуть вопрос о том, чем покрыть бассейн для защиты от внешних факторов. Специалисты рекомендуют использовать специальные покрывала из ПВХ. Они способны защитить водоем от загрязнений, в период, когда он не используется. Лучшим вариантом станет теплосберегающее покрывало для бассейна COVER-SEAL, изготовленное по инновационной технологии.

Покрывало для бассейна COVER-SEAL – качество и безопасность

Инновационное покрывало для бассейна COVER-SEAL представляет собой специальное виниловое полотно. Ткань обогревающего полотна обеспечивает максимальную долговечность в условиях плавательного водоема. У него уникальная автоматическая система блокировки теплоэнергии. Она обеспечивает натяжение по всей периферии. Ограничивает испарение воды, удерживает тепло. Активно защищает от паления в воду людей, животных, мусора, грязи и пыли.

Теплосберегающее покрывало для бассейна оснащено защитной коробкой блока цилиндров, изготовленное из термолакированной стали. За счет большой цветовой палитры, оно отлично впишется в любой интерьер прилегающей к бассейну террасы, сад или прочего помещения. Обогревающее покрывало для бассейна подойдет для любого типа стационарных чаш (бетонных, композитных, открытых, закрытых, действующих, строящихся).

Покрывало на бассейн – основное назначение

В последние годы покрывало для бассейна пользуется особым спросом у потребителей. Теперь не стоит у них вопрос, чем покрыть бассейн. Изделие уменьшает частоту уборки водоема. Его можно эксплуатировать в различных климатических условиях. Оно выдерживает перепады температурного режима. Он позволяет поддерживать комфортный температурный режим в водоеме. Он предупреждает попадание мусора в воду. Предупреждает травмоопасные ситуации возле открытого бассейна. Оно служит защитным барьером от падений в бассейн маленьких детей. Покрывало для бассейна предупреждает появление плесени. При эксплуатации покрывала не образуются коррозийные отложения. В зимний период времени, оно надежно защищает конструкцию от талой воды, града, снега. Также препятствует загрязнениям различного характера, не допускает испарения и температурных колебаний.