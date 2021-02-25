Задержан экс-директор севастопольского «Горсвета»

За растрату.

В Севастополе задержан бывший руководитель ГБУ «Горсовет». Он подозревается в растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает пресс-служба УФСБ по РК и г. Севастополю.

Следствием установлено, что в октябре 2019 года возглавляемое им ГБУ «Горсвет» заключило договор на сумму 18 млн. рублей с частной фирмой. Согласно документу, подрядчик должен был разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту объектов наружного освещения. Вступив в преступный сговор с руководителем фирмы, имея умысел на растрату денежных средств, директор ГБУ подписал акт приемки и произвел взаиморасчет за фактически невыполненные работы по условиям договора, — говорится в сообщении.

Таким образом, действиями директора ГБУ причинен имущественный ущерб предприятию на полную стоимость заказанных работ — 18 млн. рублей.

В отношении руководителя ГБУ следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, – отметили в УФСБ.

Ленинский районный суд Севастополя в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а также наложение ареста на имущество. В настоящий момент проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.