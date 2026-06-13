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Новости Республики
В Керчи задержали местного жителя, снявшего для врага бензовоз в День России

Задержан крымчанин, снявший для ВСУ бензовоз в День России

Опубликовал: news-parser в Происшествия 11:26 13.06.2026

В Керчи задержан местный житель, который в День России снял на видео движение бензовоза и передал кадры украинским телеграм-каналам, пытаясь помочь ВСУ организовать топливную блокаду полуострова. Об этом написали в «Крым 24».

Мужчина не просто зафиксировал технику, но и оскорбил российских военных в комментариях, назвав их «клоунами». Он также раскрыл врагу формы и методы работы минобороны и жителей Керчи и Севастополя, которые вместе с военными противостоят попыткам топливного коллапса.

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Злоумышленник задержан в результате совместной операции ФСБ и МВД России «Керченское» при силовой поддержке ОМОН «Грифон».

источник: Московский комсомолец Крым

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