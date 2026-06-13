Задержан крымчанин, снявший для ВСУ бензовоз в День России

В Керчи задержан местный житель, который в День России снял на видео движение бензовоза и передал кадры украинским телеграм-каналам, пытаясь помочь ВСУ организовать топливную блокаду полуострова. Об этом написали в «Крым 24».
Мужчина не просто зафиксировал технику, но и оскорбил российских военных в комментариях, назвав их «клоунами». Он также раскрыл врагу формы и методы работы минобороны и жителей Керчи и Севастополя, которые вместе с военными противостоят попыткам топливного коллапса.
Злоумышленник задержан в результате совместной операции ФСБ и МВД России «Керченское» при силовой поддержке ОМОН «Грифон».
источник: Московский комсомолец Крым
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