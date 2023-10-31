Задержан участник покушения на Олега Царева. Это – «координатор», а «исполнителя» все еще разыскивают

Как и предполагалось, след тянется к СБУ.

Оперативники ФСБ задержали соучастника покушения на экс-депутата Верховной рады Олега Царева. Задержанный дал признательные показания. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О.А. является 46-летний гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым, оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении, — говорится в сообщении.

«Координатор «задержан, он дал признательные показания о своем сотрудничестве со Службой Безопасности Украины.

В ходе обыска по месту его проживания обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева О.А., схемы подходов к местам его проживания и работы, — сообщили в ЦОС ФСБ.

Как подчеркнули в ФСБ, «целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается«.

В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур, — подчеркивается в сообщении.

По факту покушения на Олега Царева в ночь на 27 октября в Ялте, когда неизвестный дважды выстрелил в политика, ФСБ расследует уголовное дело по ст. 277 УК РФ («посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»).

В отношении Царева О.А. и членов его семьи приняты необходимые меры безопасности. В настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное, — отметили в ФСБ.