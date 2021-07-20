Загородные бассейны от компании vashbas

Собственный бассейн уже давно перестал считаться роскошью. Рынок соответствующих конструкций пополнился новыми вариантами, среди которых каждый человек найдет что-то на свой кошелек.

Компания «Ваш бассейн» предлагает немало различных искусственных водоемов на любой вкус. Все изделия качественные и надежные, их срок службы максимальный.

Почему стоит обратить внимание на полипропиленовый бассейн?

Полипропиленовые чаши чрезвычайно популярны среди людей. Материал обладает высоким уровнем прочности, он долговечный и надежный. Ему не страшны негативные факторы окружающей среды. На поверхности не появляются ржавые пятна, ультрафиолетовые лучи не вредят яркому оттенку листов, механические воздействия не оставляют деформаций на полипропилене. Средний срок службы конструкции – более тридцати лет с сохранением внешнего вида и основных характеристик.

Еще одно преимущество полипропиленовых искусственных водоемов – низкий уровень теплопроводности материала. Вам не нужно тратиться на дополнительное утепление стенок и дна бассейна. Экономия денег будет налицо, так что не стоит отказываться от подобного варианта.

«Ваш Бассейн» , — отмечают эксперты компании. Обработка полипропилена отнимает минимум времени и сил. В нашей организацииможно заказать абсолютно любую конструкцию. Вы самостоятельно подбираете ее форму, размер, оттенок. Специалистам под силу воплотить ваши желания и мечты в жизнь. Устанавливать полипропиленовые бассейны можно не только снаружи, но и внутри сооружений, поскольку этот вариант считается универсальным

Полипропилен обладает гладкой поверхностью и глянцевым блеском. Отделочные работы не нужны, так что тратиться на них точно не придется. Еще одним весомым преимуществом является отсутствие на чаше стыков и швов. Вы сможете легко удалить разные загрязнения, не потратив слишком много химии и сил.

Отверстия для подведения коммуникаций можно создать даже своими силами. В стенки и дно конструкции монтируется дополнительное оборудование в виде источников освещения, лесенок, фонтанов и так далее. Выбор зависит только от ваших индивидуальных предпочтений, а также от конфигурации искусственного водоема.

С процессом установки бассейна специалисты нашей компании справляются максимально оперативно. Всего через неделю на вашей частной территории появится собственный искусственный водоем. Наслаждайтесь комфортным и приятным времяпровождением, плавайте тогда, когда вам удобно.

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