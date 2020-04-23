Заявите о себе миру! Современная оптимизация и продвижение сайтов

Как раскрутить сайт в результатах поиска?

Как и позиционирование сайта, распространение контента требует соответствующей оптимизации. Тексты, размещенные на сайте, должны быть дружественными не только для пользователей, но и для поисковых систем. Основные действия SEO специалистов, помогающие развитию сайта:

создание и размещение интересного пользователям контента;

правильный выбор ключевых слов — это позволит гораздо проще найти сайт в сети;

создание мета-тегов для каждой записи на странице — они будут показывать в поисковой системе краткое описание содержания;

оптимизация графики, которая позволит странице быстрее загружаться;

проведение различных рекламных кампаний.

Помимо такой оптимизации существуют методы непосредственно рекламного продвижения. Тут стоит обратить внимание на правильное составление рекламных объявлений и выбор целевой аудитории рекламируемого продукта.

Реклама с помощью инструментов Google

Удобным способом продвижения сайта может быть реклама и ремаркетинг AdWords. Его основная роль заключается в том, чтобы привлечь пользователей, заинтересованных в товаре или посетивших сайт. Большим преимуществом является возможность сопоставления конкретных объявлений с типами пользователей, которые взаимодействуют с контентом.

Как продвигать сайт в социальных сетях?

В настоящее время социальные сети становятся очень важными в распространении контента. Использовать их можно по-разному. Большинство из них предлагают бесплатные и платные инструменты продвижения. Прежде чем размещать контент, необходимо внимательно ознакомиться с правилами сайта, особенно когда речь идет об организации мероприятий, акций и конкурсов на конкретном портале.

Поскольку популярность отдельных социальных сетей может резко измениться даже в течение года, стоит следить за статистикой их использования.

Реклама в блогах и на других сайтах

Одно из наиболее интересных направлений включает различные типы рекламных записей (бесплатных или спонсорских) в блогах или веб-сайтах. Записи этого типа могут быть подготовлены для отраслевых порталов, а также с блогерами, которые занимаются аналогичными темами.

Хорошее продвижение сайта занимает много времени, но приносит ощутимый эффект. Основным союзником в рекламной деятельности являются социальные сети, а также инструменты, предоставляемые поисковыми системами. Профессиональная оптимизация и продвижение достаточно быстро могут принести результат и положительно отразятся на росте продаж всего бизнеса в целом.