Заявление ради заявления. Зеленский мечтает о выборах в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы осенью этого года местные выборы прошли по всей стране, а также на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в российском Крыму. Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Наше желание сегодня – провести местные выборы по всей территории Украины, включая с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, в октябре 2020 года. Хотелось бы, чтобы и на территории Крыма, – заявил Зеленский.

В то же время он отметил, что это невозможно сделать без «элементарных политических условий и условий безопасности». По словам Зеленского, без обеспечения этих условий проведение выборов в Крыму и Донбассе будет «нарушением Конституции Украины и международных стандартов демократических выборов».

Людям в Донбассе нужны выборы, которые будут признаны Украиной и всем миром легитимными. И они не могут быть такими, если пройдут не по украинскому законодательству, под звуки выстрелов и без контроля нашей границы, – добавил Зеленский.

Кроме того, глава «незалежной» рассказал, что продолжает настаивать на том, что включить «вопрос Крыма» в «нормандский формат».

Что мне не нравится — вопрос Крыма не обсуждается мощно. Совсем. То есть, нужно вносить и мощно обсуждать этот вопрос. Это тоже оккупированная наша территория. Там тоже наши люди, украинцы. Или нужна новая площадка? Здесь могли бы сильнее повлиять США, мне так кажется, – заявил Зеленский.

Посыл в сторону США – не случайный. В Европе включать «вопрос Крыма» в «нормандский формат» отказываются, остается надежда на Вашингтон. Но, по большому счету, Зеленский поговорил о мечтах и желаниях – к конкретике, реальной политике это заявление (и о «выборах в Крыму по украинским законам») никакого отношения не имеет.

Сеня Фрименс.