Займ без справки о доходах: где и как его взять

Для получения кредита в банке в 95% случаев требуется справка о доходах. Она служит гарантией того, что заемщик вернет одолженные у кредитной организации деньги и, в целом, является платежеспособным клиентом.

Однако в современных реалиях не все граждане трудоустроены официально, а многие из тех, что работают по договору, получают недостаточно высокую «белую» зарплату для получения банковского кредита. И все же и для них есть реальный шанс взять займ без каких—либо справок.

Где получить кредит без справки о доходах

Существуют 2 типа организаций, готовых кредитовать россиян без документов, подтверждающих уровень дохода. Первый — те самые банки. Без справок они выдают небольшие займы только благонадежным клиентам. Максимальный порог в разных организациях разный: от 70 до 300 тысяч рублей.

Благонадежным при этом считается заемщик, который:

• имеет безупречную кредитную историю без просрочек, штрафов и тяжб с коллекторами;

• может предоставить гарантийное обеспечение займа (залог);

• является постоянным клиентом либо вкладчиком банка.

Для этих категорий граждан банки идут на уступки и выдают кредиты только по предъявлении паспорта. Кредитная история в обязательном порядке проверяется.

Второй тип лояльных кредитных организаций — МФО, или микрофинансовые организации. Они работают, в основном, через Интернет — приведём в пример сервис OneClickMoney, который «на связи» круглосуточно, включая выходные и праздничные дни — что делает их услуги максимально доступными. Выдают займы в размере до 1—3 миллионов рублей, при этом справки о доходах практически не требуют.

Плюсы и минусы займов МФО

В отличие от банков, МФО предоставляют заемщикам следующие преимущества:

выдают займы только по предъявлении паспорта , в том числе новым клиентам без официального трудоустройства ;

, ; не требуют никаких дополнительных документов , залога ;

, ; проверяют кредитную историю , но она не является определяющим критерием для одобрения либо отказа ;

, ; имеют более высокий процент одобрения заявок ( до 98 %);

( %); рассматриваются заявки претендентов за 1-7 минут ;

; при необходимости предоставляют возможность пролонгации , если человек не может сразу выплатить всю сумму .

Из минусов следует учесть более высокие ставки и штрафы за просрочки, а также более жесткие временные рамки кредитования. Но! Второе неудобство легко преодолимо с помощью пролонгации. Для того чтобы продлить займ, клиенту необходимо просто заплатить проценты за истекший срок и подать заявку на пролонгацию в своем кабинете на сайте МФО.

Как оформить микрозайм в МФО онлайн

Поскольку 99,9% МФО работают онлайн, то и заявки на их кредитные продукты подаются также через официальный сайт компании. На нем необходимо воспользоваться кредитным калькулятором, чтобы выбрать сумму и срок, после чего активировать опцию «Получить займ».

После этого система автоматически перенаправляет претендента на страницу заполнения анкеты, которая одновременно является и первой заявкой на микрозайм. В анкете, как правило, необходимо указать:

паспортные данные ;

; адрес проживания ;

; контактные данные ;

; реквизиты личной банковской карты .

После заполнения формы следует отправить заявку на рассмотрение и подождать. Ответ кредитора — в зависимости от загруженности системы — приходит в период от пары минут до часа. Клиент получает SMS с вердиктом: одобрен займ или нет. При положительном ответе остается дождаться перевода денег.

Для получения и расчета по займу физическому лицу необходима дебетовая или кредитная пластиковая карта Visa, MasterCard, Maestro или МИР. Также можно воспользоваться платежной системой «Золотая корона» или электронным кошельком (Qiwi, Яндекс. Деньги). На займ могут рассчитывать заёмщики практически всех категорий: физические лица с испорченной кредитной историей; люди пенсионного и предпенсионного возраста; с неподтвержденным доходом; учащиеся ВУЗов и колледжей, — отмечают специалисты выше упомянутого сервиса OneClickMoney.

Таким образом любой россиянин 18—65 лет может за пару минут получить займ, не выходя из дома. При оформлении продукта важно помнить, что штрафы за просрочку очень высоки, поэтому пролонгацию нужно подключать заранее. Это поможет избежать переплат и заслужить доверие компании—кредитора, которое в будущем может еще не раз пригодиться.