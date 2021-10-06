Закон парных случаев: в Симферополе — подростки, в Ялте — парни. Полиция задержала граффитчиков

Сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России в Симферополе в вечернее время при патрулировании улиц Карла Маркса и Пушкина выявлены двое подростков 15 лет, которые маркером нанесли надписи на внешней облицовке фонтана у здания Государственного Совета Республики Крым.

Несовершеннолетние доставлены в отдел полиции и переданы сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних для дальнейшего разбирательства. Спустя несколько дней полицейскими на проспекте Вернадского пресечены противоправные действия двух жителей Ялты 23 и 26 лет, разрисовывавших остановку общественного транспорта строительным маркером. Сотрудниками полиции мужчины задержаны и доставлены в отдел полиции №2 «Киевский» по г. Симферополю. В настоящее время материалы в отношении несовершеннолетних переданы в администрацию г. Симферополя для принятия решения о привлечении их к ответственности в порядке статьи 3.11 Закона Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республики Крым», — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении жителей Ялты возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «вандализм». Им грозит наказание в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей либо ареста на срок до трех месяцев.

Полиция напоминает!

Нанесение на стены домов различного рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма. Любая надпись на стене является нелегальной, если не было получено разрешение от собственника.

Административная ответственность наступает (при достижении возраста 16 лет):

Согласно ст. 7.17 КоАП РФ — уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся уничтожением или повреждением чужого имущества, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Уголовная ответственность (при достижении возраста 14 лет):

Согласно ч. 1 ст. 214 УК РФ — вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Следует также отметить, что за несовершеннолетних, совершивших указанные выше преступления или административные правонарушения, но не достигших 14 или 16 лет, соответственно, в силу ч. 1 ст. 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим возраста привлечения к уголовной или административной ответственности, отвечают его родители (усыновители) или опекуны, которые понесут также и административную ответственность в соответствии с положениями ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ — Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от ста до пятисот рублей» в виде предупреждения или административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей.